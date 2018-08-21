Три дня счастья

Именно такую характеристику дали XII Республиканскому фестивалю «Берег Дружбы» участники и гости, съехавшиеся на праздник в минувшие выходные.



Цифра 12 в этом году поистине счастливая для алданцев. Тема 12-го Республиканского Ысыаха Олонхо-2018 г., как и тема единения, дружбы народов, стала главной на фестивале авторской песни. Не забыли организаторы и о 50-летии дружбы «Серпа и молота», наградив нагрудным знаком представителей двух районов, которые внесли большой вклад в социальное развитие, в том числе и в фестиваль.

Несмотря на накопившийся за 12 лет большой опыт подготовки, каждый раз оргкомитет фестиваля тщательно рассматривает все проблемные вопросы, чтобы не упустить ни одной мелочи, а за мелочами — не потерять главного. А главное, по мнению береговчан, состоит в том, что «Берег Дружбы» за двенадцать лет своего существования занял определённую нишу в культурной среде республики и обрёл своё узнаваемое лицо.

Каждый фестиваль не похож на предыдущие. Нынешний двенадцатый отличал неповторимый командный дух, ядром которого стал оргкомитет в лице управления культуры МО «Алданский район» (начальник Анастасия Помалейко). Как отметили члены жюри:

«Во всем просматривалась слаженная и грамотная организация. Незаметно для глаз гостей команда единомышленников делала свою работу, и только форма волонтеров, которую было видно издалека, выдавала присутствие оргкомитета на площадке. Зато гости понимали к кому обращаться по любому вопросу и всегда получали ответ. Вежливо и доброжелательно, как могли сделать только настоящие друзья».

Все присутствующие в эти дни на фестивальной поляне отметили работу Алданского станичного казачьего общества и молодых казаков под руководством сотника Олега Чопенко, на плечи которых легла тяжелая мужская работа. Но делали они ее легко и справно.

К слову сказать, на закрытии фестиваля управление культуры района по традиции отметило все службы, причастные к празднику, наградив благодарностями и подарками.

А какие сюрпризы ждали детвору! Все дни на поляне работали алданские и томмотские педагоги дополнительного образования Зоя Гарбузас и Любовь Кокшенева, и детвора под их присмотром шила из фетра Котофея и рисовала рисунки, которые ночью были переправлены в г. Алдан, где Евгений Кокшенев и команда ООО «Спектр» изготовили индивидуальные кружки с изображением рисунков детей.

Церемонию открытия и закрытия в этом году вновь организовала дружная творческая команда Алданского ТЮЗа. Елена Воронкова, главный режиссер театра и фестиваля передала эстафету молодой команде под руководством Евгения Гузмана. А помогали ему Ирина Дегтярева, Ольга и Федор Зверевы, Арина Гузман и Владимир Волков, а также многочисленная актерская братия и танцоры разных коллективов района.

«Существует уже довольно многочисленный отряд людей, для которых очередной «Берег Дружбы» — это событие в их личной жизни, без которого август уже немыслим. И едут на наш фестиваль эти люди не за дорогими призами, не за грамотами, не за сертификатами, которые получают все участники. Их влечёт в дорогу страсть к единственной роскоши, которая является для них жизненно необходимой – «роскоши человеческого общения»», — это слова Елены Овчаровой о фестивале. И в них столько смысла.

На фестиваль для общения и обмена опытом и в этом году съехались творческие коллективы и команды, невзирая на сотни километров пути. И если Андрей Журавлев из Магадана приехал во второй раз, то Дмитрий Ященко из г. Мирный, Ольга Кудрявцева и Гавшин Виталий из Ленска и Андрей Тарасов из Хабаровска приехали на фестиваль впервые. Успешное выступление команды новичков, а главное приобретение положительных эмоций и новых друзей утвердили их в правильности сделанного выбора.

Что говорить о командах Нерюнгри и Якутска. Эти дружные и сплоченные коллективы вновь порадовали береговчан зарядом оптимизма, дружбы, морем позитива, и конечно, талантами.

Закрепилась на фестивале традиция прошлого года: концерт «Подарок другу», где участники готовят милые подарки и дарят своим друзьям. Это трогательное действо еще больше сплачивает участников. На этот раз появилась новая традиция, которую ввела Дана Бубякина, главный редактор «Дорожного радио», учредив призы от «Дорожного радио» г. Якутск участникам фестиваля. Главный приз – гитару получил Валерий Дмитриев, участник команды Якутска, которого с первых дней пребывания полюбили все жители поляны.

В этом году к составу жюри присоединились Руслан Тараховский, главный режиссер Саха академического театра им. П.А. Ойунского, актер и музыкант, Кирилл Игнатьев, Художественный руководитель ансамбля “Орончикан ”, Ольга Фролова, лауреат «Берега Дружбы» (номинация «Котофеевский») и обладатель Гран-При фестиваля Марина Клюева (номинация «Поэзия). Полюбился участникам и гостям Роман Ланкин (г. Москва), который в буквальном смысле слова очаровал всех своей виртуозной игрой на гитаре и прекрасным голосом.

Кстати именно Роман Ланкин, лауреат II Канала (2002) и Грушинского фестиваля (2004), неоднократный почетный гость многих бардовских фестивалей и Романова Валентина “Чыскыырай”, исполнительница этнической песни, Заслуженный артист Республики Саха (Якутия) спустили флаг фестиваля. А поднимали флаг родоначальники фестиваля Ирина Петунина и Александр Дудников, верно и преданно служащие ему все эти годы.

Право зажечь фестивальный костер в честь 50-ти летней дружбы «Серпа и Молота» между Алданским районом и Мегино-Кангаласским улусом было предоставлено в день открытия представителям Мегино-Кангаласского улуса и Елене Воронковой, режиссеру фестиваля.

И прежде чем подвести итоги по традиции нужно сказать о трудовых коллективах, внесших свою лепту в XII Фестиваль:

ФИЛИАЛ ОАО «ДРСК» «ЮЖНО-ЯКУТСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, Директор Шкурко Игорь Васильевич; ООО “Ассоциация строителей АЯМ”, исполнительный директор Фролов Егор Алексеевич ООО “Айгуль”, Генеральный директор ГаббасоваФлидаМиргазиновна; АК «Железные дороги Якутии», генеральный директор Шимохин Василий Владимирович; ООО ТК “Энергия” , директорПопов Александр Николаевич; ООО “Паритет” генеральный директор СуховерховВасилий Федорович; ООО «Еловское Трансстрой», генеральный директор Дудников Александр Николаевич.

И конечно, об итогах.

Детский фестиваль «Котофеевский»

Диплом в номинации «ДУЭТ – Алексеева Ульяна, Кичигина Ирина, г. Нерюнгри

Диплом в номинации «Исполнитель» — Третьякова Милена, г. Алдан

Лауреат вноминация «Исполнитель» — – Валова Кира, г. Нерюнгри

Обладателем Гран-при детского фестиваля авторской песни «Котофеевский» стала-Котовщикова Олеся, г. Томмот

Номинация «Северная песня».

Диплом в номинации «Автор» — Волкова Валентина, п. Ленинский

Диплом в номинации «Автор музыки» — Санников Дмитрий Семёнович, с. Майя, Мегино-Кангаласский улус

Диплом в номинации «ДУЭТ» — Кузьмин Владимир, Кузьмина Александра, п. Нижний Бестях

Лауреат в номинации «Автор музыки» — Петрова Туяра, г. Покровск

Лауреат в номинации «Поэзия» — Янцен Ольга, г. Якутск

Лауреат в номинации «Исполнитель» — Третьякова Милена, г. Алдан

Номинация ПОЭЗИЯ .

Поощрительный приз «За верность родному языку и краю» — Волкова Валентина, п. Ленинский

Спец Приз «За оригинальность в стихотворной форме» — Касьянова Дарина, г. Нерюнгри

Дипломом в номинации «Поэзия» – Корнилов Эдуард, г. Олекминск

Дипломом в номинации «Поэзия» – Янцен Ольга, г. Якутск

Дипломом в номинации «Поэзия»– Аржакова Виктория, г. Нерюнгри

Номинация «Исполнитель» (соло)

Поощрительный приз «За верность жанру» — Богданов Александр, г. Алдан

Диплом в номинации «Исполнитель» – Тарасов Андрей, г. Хабаровск

Диплом в номинации «Исполнитель» – Слугина Елизавета, г. Нерюнгри

Диплом в номинации «Исполнитель» — Коротков Ян, г. Тында

Диплом в номинации «Исполнитель» – Петрова Туяра, г. Покровск

Диплом в номинации «Исполнитель» – Журавлев Андрей, г. Магадан

Лауреат в номинации «Исполнитель» – Харченко Егор, г. Нерюнгри

Номинация «Исполнитель «ДУЭТ»

Диплом в номинации «ДУЭТ» — Пузиков Дмитрий, Сизых Ольга, г. Нерюнгри

Диплом в номинации «ДУЭТ» — Слугина Елизавета, Харченко Егор, г. Нерюнгри

Номинация «Аккомпаниатор» .

Поощрительный приз – Красильников Вадим, г. Томмот

Номинация «Автор» музыка

Звание Лауреат – Макарова Марианна, с. Диринг, Чурапчинский улус

Номинация «Автор» слов

Диплом «Автор» исполнитель на свои стихи – Кичигина Ирина, г. Нерюнгри

Номинация «Автор» полный.

Поощрительный приз «За весёлую песню о фестивале» — Каскевич Галина, п. Мохсоголлох и Петрова Туяра, г. Покровск

Поощрительный приз «За теплую песню о фестивале» — Кирикова Евгения, г. Нерюнгри

Поощрительный приз «За теплую песню о фестивале» — Симонов Иван, п. Новая Чара, Забайкальский край.

Спец. Приз от председателя жюри Натальи Кучер – Каскевич Галина, п. Мохсоголлох

Диплом в номинации Автор» полный – Лепёхина – Новосёлова Елена, г. Нерюнгри

Лауреатв номинации Автор» полный – Зверева Ульяна, г. Алдан

…Я брожу по земле и гитарой звеню,

В ваши души стихами стучусь без подвоха.

И планиде скитальческой не изменю

До последней струны, до последнего вздоха.

А когда даже крепко заваренный чай

Не спасет от безмолвья гитару-подругу,

Моя новая песня летит пусть, встречай

Пусть услышит её вся земная округа!

Фестиваль «Берег Дружбы»-2018 г. проводил своих друзей. Но общение продолжится в группах, соцсетях, по телефону. На традиционной пресс-конференции как всегда было много конструктивных предложений, но главное – это то, что фестивалю нужно уделять достойное внимание со стороны правительственных структур, чтобы статус Республиканский оправдывал свое название, чтобы руководители предприятий с радостью командировали своих сотрудников на Берег Дружбы в качестве конкурсантов, чтобы фестиваль который уже имеет имя, традиции, а главное любовь своих участников — жил и процветал.