Три деятеля искусства предлагают Ил Дархану поменять руководство НХМ

26 ноября в канцелярии правительства зарегистрировано письмо, направленное главе Республики Саха (Якутия) Айсену НИКОЛАЕВУ. Для сведения копии направлены спикеру Ил Тумэна Петру ГОГОЛЕВУ, профильному зампреду правительства Ольге БАЛАБКИНОЙ и министру культуры и духовного развития республики Юрию КУПРИЯНОВУ. Копия обращения имеется в распоряжении SakhaLife.

Письмо подписали три человека, известные в сфере культуры и искусства республики — председатель РОО «Творческий союз художников РС( Я)», народный художник Якутии Афанасий РОМАНОВ, председатель Союза дизайнеров РС(Я), директор Якутского художественного училища им П.П. Романова, заслуженный деятель Якутии Кирилл ГАВРИЛЬЕВ и заведующая культурной галереей им. Н.М. Засимова МКУ ЦКиНТ «Саргы туhулгэтэ» г. Покровска Людмила ЗАСИМОВА.

Полный текст письма SakhaLife решил не публиковать, так как редакция не располагает доказательствами приведенных в письме сведений, и как СМИ не может этого распространять. Отметим, что авторы письма предлагают вывести из кризиса Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия). Далее они пишут, в чем подозревают генерального директора НХМ Асю Львовну ГАБЫШЕВУ и высказывают свои соображения относительно методов ее руководства музеем.





«Делом о хищениях в НХМ в данное время занимается Прокуратура РС (Я) и УЭБиПК МВД по РС (Я). А в Минкультуре на это «закрыли» глаза и делают вид что все хорошо…», — говорится в письме.

Далее подписанты предлагают принять следующие меры:

«1). Решительно поменять руководство НХМ — отстранить на время следствия А.Л. Габышеву, назначить И.о. директора НХМ дочь Т.А. Степанова — Айталину Тимофеевну Степанову имеющую юридическое образование и раннее работавшей директором в Изо музея — галереи им ТА Степанова и также Айталина Тимофеевна свободно говорит на якутском и русском языке, что очень важно для Руководителя Музея в национальной республике! 2). Затем коллективу музея пройти переаттестацию. Для этого создать компетентную комиссию из известных деятелей искусства и культуры и притом не из числа приверженцев А.Л. Габышевой».

В конце авторы письма заявляют о необходимости вернуть НХМ его прежнее доброе имя.

SakhaLife связался с генеральным директором Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) Асей Львовной ГАБЫШЕВОЙ, и вот что она сказала.

— Указанного письма я не видела, содержание его мне незнакомо. Соответственно, я не могу его комментировать. В любом случае, думаю, что авторам письма ответят государственные органы, которым письмо адресовано. А мы работаем в музее, одном из старейших на Дальнем Востоке, считаем, что приносим пользу и служим прекрасному. Приглашаем вас на наши новые проекты!

SakhaLife сообщал, что на церемонии открытия выставки «Арт миры Тимофея Степанова» 22 ноября в НХМ известный скульптор и председатель Творческого союза художников РС (Я) Афанасий РОМАНОВ предлагал рекомендовать на пост директора НХМ дочь художника Айталину СТЕПАНОВУ. И вот теперь это же предложение оформлено им и еще двумя подписантами в письме на имя Ил Дархана. Государственные органы обязаны ответить им в установленный законодательством срок.

SakhaLife следит за развитием событий.