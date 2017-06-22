Три чудесных дня на Буотаме провели столичные школьники

Воспитание детей в современных условиях является делом хлопотным и ответственным. Большую роль в этом важном процессе играет совместные действия педагогов и родителей. Особое значение отводится классным руководителям, которые используя весь арсенал современных обучающих воспитательно-развивающих навыков и приемов организуют процесс воспитания и сплочения, как детского коллектива, так и их родителей.

В этом смысле показательной является внеклассная работа преподавателя начальных классов СОШ №33 г.Якутска Ольги Прокопьевны ПРОКОПЬЕВОЙ, которая совместно с родкомитетом 1 Г класса организовала отдых детей и родителей в турбазе «Буотама».

По сути это был летний творческий лагерь, в котором дети, прошедшие очень важный в их жизни период обучения в первом классе и адаптации к школе и их родители, загруженные хлопотами в череде рабочих будней, смогли в полной мере оторваться от своих учебных и повседневных забот, подвести итоги учебного года, отдохнуть и сполна насладиться красотой и ликующим цветением наступившего якутского лета.

Белые ночи на реке Лене, тихий плеск волн, нежные рассветы и великолепные закаты не могли оставить равнодушными горожан, которые чтобы добраться до заповедных уголков природного парка «Ленские столбы» преодолели длительное путешествие на автобусе и на пароме.

Детям все было в диковинку — и погрузка и упаковка багажа с коробками продуктов, в которых похрустывало аппетитное печенье и погромыхивал завтрак туриста в виде лоснящихся банок тушенки, и урчание мотора, заводимого капитаном «корабля», который они потом трогательно рисовали в своих акварельных зарисовках.

Родители были дружны в своем порыве совместить приятное с полезным — не было нравоучительных занятий и объяснений что хорошо и что плохо. Дети воспитывались ежеминутно и ежечасно на примере своих родителей, которые вставали в цепочку при восхождении на крутой берег вместе кашеварили у печки, слажено устраивали туристический быт, мыли посуду, весело и непринужденно проводили время.

При, казалось бы, внешней свободе жизни на Буотаме во всем чувствовалась волевая рука классного руководителя. День был выстроен по режиму: завтрак, занятия с детьми (спортивные и подвижные игры, настольные игры – особенной популярностью пользовалось лото, творческие мастерские по изоискусству, аква-гриму, познавательные викторины), обед, для желающих тихий час, познавательная экскурсия на природу, благо по соседству расположен знаменитый бизонарий, где дети и не менее восторженные родители смогли понаблюдать за древними исполинами, специально привезенными из Канады в целях международного биологического эксперимента, ужин, а вечером театральные инсценировки в настоящих костюмах.

Развитие детей и их родителей шло в русле нескольких ныне актуальных и общественно значимых направлениях.

В Год экологии дети воочию наблюдали за цветением оживающей природы — за изгородью паслись табуны лошадей, куковали кукушки, слышны были голоса других птиц. Можно было наклониться и рассмотреть красоту якутских полевых цветов, строение каждой былинки.

Творческие проекты Министерства образования и науки РС (Я) «Рисуем все!» с плэнерами на природе и «Музыка для всех» можно сказать были реализованы во время поездки на Буотаму. Дети пели вместе у костра, где пекли картошку, а вечером — под гитару. Многие из них посещают вокальную студию преподавателя музыки СОШ №33 Галины Геннадьевны. Родители после совместного выезда решили создать свой хор.

Большое воспитательное значение имело празднование Дня России с исполнением государственного гимна страны и изучением триколора российского флага. Праздник был проведен в виде познавательного общения, где даже родители впервые узнали много для себя интересного из истории и культуры страны, в которой мы живем.

Удивительно чистый, настоянный на луговых травах воздух дарил ощущение безмятежности и покоя, как и вечерние рыбалки на реке Лене и на её притоке Буотаме куда могли пойти желающие. Эти три дня были интересным и увлекательным путешествием, которое оставило яркие и незабываемые впечатления и прежде всего от общения с друг другом, что помогает родителям и классному руководителю добиться сплоченности коллектива, зарядиться целительной силой природной энергии — для одной благородной цели воспитания наших детей развитыми, успешными, креативными личностями в сердцах которых навсегда останутся три чудесных дня в природном парке Буотама с вкусными пирожками от Ольги Прокопьевны.

