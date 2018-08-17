Три автомобиля столкнулись на перекрестке Курашова-Стадухина

Утром 16 августа, около 9 часов, на регулируемом перекрестке ул. Курашова и Стадухина произошло столкновение трех автомашин.

Сначала 58-летний водитель на автомашине «Тойота Виш», при повороте налево не уступил дорогу 27-летнему водителю на «Субару Форестер». От столкновения «Субару Форестер» совершила наезд на стоящую «Тойоту Королла Филдер».

В результате аварии пострадала 28-летняя пассажирка, у которой диагностировали ушибы головы и шейного отдела позвоночника.