Трезвая синергия Севера

С 26 по 30 июля в местности «Орто Дойду» Хангаласского улуса проходит Молодежный образовательный форум «Синергия Севера-2017». Более 300 участников со всей республики знакомятся, обмениваются опытом, обсуждают новые проекты и разработки.

В этом году по направлению «Школа волонтера» был организован блок по формированию сознательной трезвости в рамках реализации Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года и реализации молодежной трезвеннической доктрины Республики Саха (Якутия) на 2016 – 2019 годы. В нем приняли участие более 30 молодых волонтеров и специалистов районных администраций из Вилюйского, Верхневилюйского, Жиганского, Горного, Намского, Кобяйского, Алданского улусов и города Якутска.

Лекции о формировании сознательной трезвости участникам форума прочитали специалисты Управления госалкогольконтроля РС(Я) и активисты общественных движений «Трезвая Якутия» и «Якутия против алкоголизма». Ульяна Булдакова, руководитель отдела мониторинга и информационно-аналитической работы Управления госалкогольконтроля РС(Я) рассказала о реализации антиалкогольной политики в республике. Ида Белых, врач-невролог высшей категории, эксперт, доцент Международной академии трезвости объяснила, как перейти от естественной трезвости к сознательной. Алена Ефремова, лектор по трезвому и здоровому образу жизни раскрыла всю опасность влияния алкоголя на демографию. И, наконец, Виктория Константинова, юрист, главный редактор журнала «Шпаргалка для родителей», активист трезвеннического движения рассказала о грантовой поддержке некоммерческих организаций в сфере здоровьесбережения. Семинар продлился 4 часа, во время которого проходили живые дискуссии и обмен опытом.

Участники остались довольны семинаром и в большинстве своем решили стать пропагандистами трезвости.

«Надо распространять положительный опыт сознательной трезвости среди своих земляков, близких и родных», — отметили в конце мероприятия форумчане.