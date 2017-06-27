Третья часть Общественной палаты РС(Я) сформирована!

Только что закончилось общее фотографирование членов Общественной палаты РС(Я), избранных по спискам Главы и Ил Тумэна РС(Я). Они закончили первую свою ответственную работу, выбрали заключительную, третью часть Общественной палаты РС(Я).
В состав Палаты вошли все рекомендованные рабочей группой кандидаты. Результаты голосования торжественно объявил председатель Счетной комиссии, избранный по списку Ил Тумэна в члены ОП, Айхал Габышев. Итак, список новых членов (в скобках указано набранное ими количество голосов)
- Николай Саввинов (43)
- Екатерина Иванова (42)
- Сергей Мильман (42)
- Ноксана Новгородова (42)
- Нина Дзъоба (41)
- Лена Ефремова (41)
- Дмитрий Иннокентьев (41)
- Надежда Львова (41)
- Ламинария Макарова (41)
- Анна Покровская (41)
- Любовь Суслонова (41)
- Владислав Еремин (40)
- Наталья Холодинина (39)
- Наилла Дейбук (38)
- Виктор Копылов (38)
- Николай Барамыгин (37)
- Ирина Большедворская (37)
- Федор Ушканов (37)
- Юрий Пахомов (36)
- Александр Саморцев (36)
- Евстафий Аргунов (34)
- Христина Афанасьева (34)
Председатель рабочей группы по рассмотрению поданных предложений от местных общественных объединений Алексей Сергучев доволен результатом. Все рекомендованные группой прошли в состав ОП РС(Я).
Алексей Егорович:
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Скорее всего, уже избранные в члены ОП РС(Я) почувствовали наше ответственное отношение к отбору кандидатов, то, что мы работали по многим направлениям, чтобы собрать о кандидатах как можно больше информации. Мы постарались рекомендовать тех, кто отлично проявил себя в общественной работе. Уверены, что они будут работать в составе Общественной палаты Республики Саха (Якутия) плодотворно и качественно.