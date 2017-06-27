Третья часть Общественной палаты РС(Я) сформирована!

Только что закончилось общее фотографирование членов Общественной палаты РС(Я), избранных по спискам Главы и Ил Тумэна РС(Я). Они закончили первую свою ответственную работу, выбрали заключительную, третью часть Общественной палаты РС(Я).



В состав Палаты вошли все рекомендованные рабочей группой кандидаты. Результаты голосования торжественно объявил председатель Счетной комиссии, избранный по списку Ил Тумэна в члены ОП, Айхал Габышев. Итак, список новых членов (в скобках указано набранное ими количество голосов)

Николай Саввинов (43) Екатерина Иванова (42) Сергей Мильман (42) Ноксана Новгородова (42) Нина Дзъоба (41) Лена Ефремова (41) Дмитрий Иннокентьев (41) Надежда Львова (41) Ламинария Макарова (41) Анна Покровская (41) Любовь Суслонова (41) Владислав Еремин (40) Наталья Холодинина (39) Наилла Дейбук (38) Виктор Копылов (38) Николай Барамыгин (37) Ирина Большедворская (37) Федор Ушканов (37) Юрий Пахомов (36) Александр Саморцев (36) Евстафий Аргунов (34) Христина Афанасьева (34)

Председатель рабочей группы по рассмотрению поданных предложений от местных общественных объединений Алексей Сергучев доволен результатом. Все рекомендованные группой прошли в состав ОП РС(Я).

Алексей Егорович:

Скорее всего, уже избранные в члены ОП РС(Я) почувствовали наше ответственное отношение к отбору кандидатов, то, что мы работали по многим направлениям, чтобы собрать о кандидатах как можно больше информации. Мы постарались рекомендовать тех, кто отлично проявил себя в общественной работе. Уверены, что они будут работать в составе Общественной палаты Республики Саха (Якутия) плодотворно и качественно.



