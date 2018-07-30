Третий вертолет для санавиации прибыл в Якутию

Третий вертолет Ми-8 МТВ, оснащенный современным медоборудованием, прибыл 28 июля в Якутию, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
Перелет вертолета Казанского авиационного завода проходил под руководством экипажа авиакомпании «Полярные авиалинии».
Первый Ми-8 МТВ с медицинским оборудованием поступил в Якутию в августе 2017 года в рамках исполнения федеральной программы «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах РФ».
По этой программе всего в республику поступят 5 вертолетов, которые расположатся в Среднеколымском, Булунском, Верхоянском районах и в Якутске, обеспечивая своевременное оказание экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Якутии.
«Сейчас вертолетчики авиакомпании направляются обратно в Казань для перегона еще двух аналоговых вертолетов, поступление которых запланировано в августе 2018 года», — сообщает пресс-служба.
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