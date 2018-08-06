Третьи в Сибири? Подводим итоги чемпионата страны

Оценивать результаты нашей сборной, наверное, правильно будет в сравнении с командами Сибири. Кавказская школа борьбы и особенно Дагестан еще раз доказали свое значительное превосходство в России. В этом, конечно, мало кто сомневался, но все же 7 золотых медалей воспитанников Дагестана – это просто превосходный показатель. Сборные Красноярска, Тывы и Бурятии — наши ближайшие соседи и команды, на которые нам стоит равняться.

Стабильность – признак класса

Известная во всем мире красноярская школа борьбы привезла в Одинцово 26 спортсменов. Сборная с берегов Енисея выиграла на чемпионате 4 медали. Единственным финалистом стал опытный двукратный чемпион Европы, многократный призер чемпионатов России, победитель международного турнира Ивана Ярыгина Анзор Уришев. Он стал серебряным медалистом ЧР-2018, уступив Батырбеку Цакулову из Осетии. В этой же категории бронзу завоевал известный мастер спорта международного класса Юрий Белоновский. Бронзовых медалей чемпионата также удостоились прогрессирующий 21-летний молодой мастер Никита Сучков в весе до 74 кг и Игорь Овсянников в категории до 97 кг. Красноярцы возлагали надежды и на призера чемпионата России Исраила Касумова в весе до 74 кг, но он уступил чемпиону мира Хетику Цаболову и не смог добраться до медалей. Известный зрелищной манерой борьбы вольник Мурад Нукхадиев проиграл еще одному чемпиону мира, одному из фаворитов категории до 70 кг Магомеду Курбаналиеву.

Олимпийские надежды красноярцев прежде всего мы видим в лице 21-летнего Никиты Сучкова. Этот спорстмен показывает очень классную борьбу и закаленный сибирский характер. Впереди у него еще не один олимпийский цикл – если не получится попасть в команду образца Токио-2020, то он может стать лидером сборной России на следующих играх. Остальных мастеров борцовского края мы знаем уже достаточно давно и говорить о том, что у них хорошие шансы на то, чтобы попасть в Японию, достаточно сложно.

Куулар и компания – отлично!

Отличные результаты показала сборная команда Тывы, которая выиграла три медали, выступив скромным отрядом, лишь из 7 борцов! В категории до 57 кг серебряную медаль чемпионата выиграл Дондук-Оол Хуреш-Оол, который остановил в шаге от финала нашего призера Арыйаана Тютрина. Тувинский борец очень стабилен и прибавляет год от года – чемпион мира среди студентов, обладатель Кубка европейских наций, призер чемпионатов России впервые вышел в финал самого легкого дивизиона и уступил лидеру сборной России, действующему чемпиону страны Завуру Угуеву из Дагестана.

Особые надежды болельщики сибирской республики, конечно, возлагали на чемпиона мира среди борцов до 23 лет, трехкратного чемпиона мира среди военнослужащих Начына Куулара, который впервые выступал на чемпионате России в весе до 65 кг. В первой же схватке тувинский виртуоз выиграл у лидера якутской сборной Виктора Рассадина. Но в полуфинале Куулар уступил чемпиону мира, признанному в 2013 лучшим борцом планеты, Бекхану Гойгерееву из Дагестана (параллельный зачет — Чечня). В схватке за бронзовую медаль Начын победил в схватке еще одного воспитанника якутской школы борьбы Дьулустана Булатова. Таким образом, Начын стал призером в новом для себя олимпийском весе и, несомненно, будет рассматриваться как один из претендентов на попадание в олимпийскую сборную. Главный его козырь в сравнении с тем же Бекханом Гойгереевым и чемпионом в этом весе Ахмедом Чакаевым – его молодость и стабильные результаты, которые он штампует один за другим.

Одним из открытий чемпионата России стал еще один тувинец – Арбат Сат, который смог остановить дагестанского чемпиона мира Магомеда Курбаналиева в четвертьфинале соревнований. В схватке за выход в финал категории до 70 кг Сат не без труда прошел борца из Якутии Тимура Николаева. В итоге он стал серебряным медалистом чемпионата, уступив еще одному чемпиону мира из Дагестана Магомедрасулу Газимагомедову.

Результат тувинской школы борьбы просто отличный. Но не стоит забывать о том, что подобный успех пришел к ним благодаря прочному и многоголетнему сотрудничеству с красноярской Академией борьбы им. Дмитрия Миндиашвили. Именно здесь воспитываются лучшие кадры тувинской сборной. Стоит только вспомнить трехкратного чемпиона Европы Опана Сата, многократного призера России Амака Сюрюна, нынешеного лидера сборной Начына Куулара и других блестящих мастеров ковра. Традиции легендарных победителей Олимпийских игр Ивана Ярыгина и братьев Сайтиевых могут продолжить и нынешнее поколение спорстменов из Тувы.

Задачи не выполнены

Сборная Бурятии из 12 спортсменов рассчитывала на этом чемпионате превзойти прошлогодний показатель в одну бронзовую медаль, которую принес тогда нынешний главный тренер команды Цыбик Максаров в весе до 125 кг. Правда, тогда из-за тяжелой травмы на чемпионате не мог выступать многолетний лидер сборной Бурятии Александр Богомоев. В этот раз многократный чемпион России был в строю и показывал до главного старта года очень хорошие результаты. Но задачу выполнить не удалось. Единственную медаль ЧР-2018 выиграл Даша Шарастепанов. Бронза в олимпийской категории до 65 кг досталась Шарастепанову в итоге победы над борцом из Чечни Исламом Дудаевым. В первой же схватке бурятский вольник уступил будущему триумфатору этого веса Ахмеду Чакаеву. Далее он выиграл у якутского борца Ивана Ефремова и дагестанца Ахмеда Касумова. Результат, а главное, зрелая борьба, которую показал Даша, стоит назвать успехом.

Другие лидеры сборной Бурятии не смогли преодолеть рубеж одной четвертой финала. Александр Богомоев в первой же схватке уступил борцу из Дагестана Магомедрасулу Идрисову (в первом круге против Александра должен был выйти еще один бурятский борец Юлиан Гергенов, но он снялся с соревнований). Может как раз не успел продышаться и “прочувствовать ковер”, как говорят борцы. А может, подорванное здоровье не дало легко пройти сгонку веса. Тяжеловесы – бронзовые призеры предудущих чемпионатов Цыбик Максаров и Балдан Цыжипов тоже оступились в первых схватках. Евгений Жербаев во втором круге в тяжелой схватке уступил олимпийскому чемпиону Сослану Рамонову.

И все же говорить о провале здесь, наверное, не стоит. Результат, конечно, неважный, но борьба, которую показали бурятские спортсмены, все еще конкурентна.

Якутия – на третьем месте с единственной бронзой

Сборная Якутии делит третьи-четвертые места в нашем «сибирском дивизионе». Честь якутской школы борьбы в Одинцово защищали 22 борца. 19 борцов поехали в Подмосковье из Якутии, параллельный зачет Москвы и Туле давали Михаил Иванов (57 кг), Евгений Коломиец (97) и Ларион Андреев (70 кг).

Единственную «бронзу» выиграл теперь уже трехкратный призер чемпионатов России Арыйаан Тютрин(2014,2016, 2018). В первой схватке борец из Усть-Алдана уверенно прошел земляка, победителя первенств Европы и мира Алексея Копылова. Затем Тютрин выиграл у одного из фаворитов веса до 57 кг, призера чемпионата России, осетинца Азамата Тускаева. В полуфинале наш борец проиграл тувинцу Дондук-Оол Хуреш-Оол. В малом финале олимпийского веса Арыйаан досрочно выиграл у дагестанца Рамиза Гамзатова. Тютрин однозначно стал одним из лидеров этой категории в России, показывая стабильные результаты. Стоит напомнить, что он выиграл в этом году и чемпионат страны среди студентов и должен в скором времени поехать на «мир». Посмотрим, как он проявит себя в составе сборной России.

Виктор Рассадин проиграл в первой же схватке еще одному тувинцу Начыну Куулару. Виктор первым заработал балл и якутские болельщики уже были готовы радоваться очередной победе капитана сборной республики, но далее схватка прошла уже по сценарию Начына. Тувинец провел в концовке несколько успешных атак и довел схватку до победы со счетом 6-1. Медальные перспективы Рассадина улетучились в полуфинале, где Куулар проиграл Бекхану Гойгерееву. Провал? Конечно, да. Но делать поспешные выводы из этого поражения мы не будем – напомним, что Виктор только в этом сезоне перешел в новую для себя весовую категорию до 65 кг. Будем надеяться, что Рассадин покажет себя во всей красе в Якутске на международном турнире памяти Дмитрия Коркина.

Неплохим можно назвать выступление Тимура Николаева, который в равной схватке проиграл в полуфинале веса до 70 кг Арбаку Сату. Эх! Еще один спортсмен из Тувы встал на пути якутского борца! В борьбе за бронзу Тимур тоже был неплох – он дал настоящий бой чемпиону мира из Дагестана Магомеду Курбаналаиеву. Дьулустан Булатов тоже показал очень достойные схватки в весе до 65 кг. В итоге он тоже стал пятым. В первой схватке он одолел москвича Артура Бадтиева, затем прошел петербуржца Марата Дедегкаева и в упорнейшей схватке со счетом 2-3 проиграл будущему финалисту чемпионата Бекхану Гойгерееву. Чеченский вольник из Дагестана выиграл эту схватку за счет тактической грамотности и опыта. В утешительной схватке Булатов одержал уверенную победу над многократным призером чемпионатов России, опытным мастером спорта международного класса из Бурятии Баяром Цыреновым. В борьбе за бронзу еще одну победу над борцом из Якутии на свой счет записал Начын Куулар.

Эдуард Григорьев и Петр Павлов тоже оступились в малых финалах и стали пятыми в весовой категории до 61 кг. Эдуард досрочно выиграл у Мурата Тезадова из Подмосковья, у мастера из Ставропольского края Алиасхаба Бадрудинова и в четвертьфинале проиграл одному из лидеров веса, призеру чемпионатов России и победителю международных турниров Исмаилу Мусукаеву (Московская область — Дагестан). В борьбе за выход в малый финал Григорьев был сильнее спортсмена из Осетии Алиасхаба Сабанова, а в схватке за бронзу уступил опытному дагестанцу, победителю турнира Ивана Ярыгина, многократному призеру чемпионатов страны Артему Гебекову. Кстати, Гебеков устранил со своего пути и прошлогоднего призера чемпионата Дмитрия Аксенова.

Петр Павлов в первой схватке уступил финалисту соревнований Магомедрасулу Идрисову. В утешительных схватках против него не вышел Александр Богомоев, далее в красивой схватке был повержен бурятский вольник Булат Баясхолонов. В борьбе за третье место Петр уступил опытному чеченскому борцу, представляющим Московскую область, Зелимхану Абакарову. Можно также вспомнить молодого тяжеловеса, выступающего в категории до 92 кг, Ньургуна Сергина, оставившего неплохое впечатление своей борьбой. Он выиграл первую схватку против опытного Мурада Тажудинова из Ханты-Мансийского округа, а потом в равной схватке познал горечь поражения от кемеровчанина Романа Судакова.

В нашем неофициальном медальном зачете в зоне Сибири и Дальнего Востока сборная Якутии все же на третьем месте – на счету нашей команды сразу 4 пятых места, а значит выход в малый финал соревнований. При более удачном стечении обстоятельств и медалей могло быть чуть больше… Но… Настораживает тот факт, что мы пропустили далеко вперед сборную команду Тывы. В очных противостояниях с тувинцами лишь Егор Потапов смог одержать победу над молодым Туметеем Метке. Во всех остальных встречах победу праздновали внуки Чингисхана – Начын Куулар, Дондук-Оол Хуреш-Оол, Арбак Сат оказались лучше на сегодняшний день. Может и нашим борцам стоит обратить внимание на соседние регионы? Обмениваться опытом, устраивать совместные сборы с красноярцами, тувинцами и борцами из Бурятии, было бы, на наш взгляд вполне продуктивно. Здесь уместно будет напомнить и то, что самый успешный борец Якутии последних десятилетий Виктор Лебедев по окончании училища олимпийского резерва в Якутске тоже обучался в Академии борьбы в Красноярске… Пока же выступление наших ребят можно назвать лишь удовлетворительным.

Степан Посельский, Sportyakutia.ru

Результаты представителей якутской школы борьбы на чемпионате России по вольной борьбе

г. Одинцово, Московская область, 02-06 августа 2018 года

Весовая категория до 57кг (29 участников)

Тютрин Арыйаан — 3 место Потапов Егор — 10 место Иванов Михаил (Московская обл.) — 18 место Копылов Алексей — 22 место

Весовая категория до 61кг (32 участника)

Григорьев Эдуард — 5 место Павлов Петр — 5 место Александров Ньургун — 17 место Аксенов Дмитрий — 26 место

Весовая категория до 65кг (35 участников)

Булатов Дьулустаан — 5 место Ефремов Иван — 19 место Рассадин Виктор — 27 место Пономарев Егор — 30 место

Весовая категория до 70кг (41 участник)

Николаев Тимур (Москва) — 5 место Власов Константин — 14 место Андреев Ларион (Тула) — 29 место Устинов Герман — 34 место Барашков Иван — 36 место

Весовая категория до 74кг (35 участников)

Копырин Айсен — 24 место

Весовая категория до 79кг (44 участника)

Ефимов Алексей — 39 место

Весовая категория до 92кг (28 участников)

Сергин Ньургун (Брянская обл.) — 11 место

Весовая категория до 97кг (24 участника)