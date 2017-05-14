Третьеклассники Томмота сыграли в КВН

КВН – одно из самых популярных увлечений молодёжи. Взгляды молодёжи изменились, поменялись интересы, приоритеты, но неизменным остался неугасаемый интерес к КВНу. Волна играющих захлестнула подростков и даже детей младшего школьного возраста. В Томмоте 12 мая прошёл КВН «Весенняя Смешинка» среди третьих классов школ города.

Организатор и ведущая Марина Назарова открыла КВНовский вечер со слов: «Добрый вечер, дорогие друзья! Посмотрите, за окном дождь и слякоть, а у нас в зале тепло, светло и весело. А всё потому, что мы начинаем КВН!»

Со своей помощницей Анастасией Таратынко в роли Пеппи Длинный чулок ведущая пригласила на сцену команды «Зелёный юмор» — школа № 36, «Веснушки» — школа № 8, «Веселинка» — школа № 23.

После представления жюри был дан старт первому традиционному конкурсу «Приветствие». Все три команды выступили блестяще. С задоринкой, весело они приветствовали и жюри, и болельщиков, и команды соперников.

«Желаем вам занять место призовое, но не первое, а второе…», — пошутила одна из команд.

В конкурсе «Разминка» команды поджидали три необычных вопроса: «Чем кончается день и ночь? Что можно приготовить, но нельзя съесть? Каким будет сивый конь, если его искупать»?

Не все команды смогли быстро и правильно ответить.

В капитанском конкурсе «Третий лишний» из трёх ответов нужно было выбрать один правильный. Самый умный капитан оказался в команде «Зелёный юмор». А вот в игре со зрителями на вопрос «Как называли в Древней Руси фрукты?» никто не смог ответить. Конечно, сейчас мы — болельщики знаем правильный ответ. А Вы знаете?

Заключительный конкурс — музыкальный «Труляляйка» понравился всем. Команда «Зелёный юмор» станцевала ритмичный танец под песню «Ты и я – мы с тобой друзья.» Команда «Веснушки» артистично спели песню о веснушках – подружках. Команда «Веселинка» раскованно и весело исполнила песню об озорном дожде. Один из участников этой команды, Кербецов Данил, вошёл в роль и пританцовывал как настоящий артист.

Вот и закончились задания. Жюри подвело итоги. Третье место заняла команда «Веснушки», второе – команда «Зелёный юмор». Первое место – команда «Веселинка».

«КВН получился весёлым, творческим, с добрым юмором. Никто не хотел расходиться по домам. Эстафета принята. Надеемся, что в следующем году добавятся участники — команды в этом движении», — отметила организатор Марина Назарова.