Третье воскресенье июня – День медицинского работника

На протяжении всей жизни каждый человек не раз обращается за медицинской помощью, доверяя врачам самое дорогое – здоровье, а порой и жизнь. Именно поэтому труд медика особо почетен. Он требует большой ответственности и самоотдачи, преданности и любви к своей профессии!

Третье воскресенье июня – особая дата в календаре. В этот день медики отмечают свой профессиональный праздник – День медицинского работника.

Сегодня, 15 июня 2017 года, прошло торжественное собрание в честь Дня медицинского работника. Ангелов в белых халатах поздравили: председатель правительства Якутии Евгений Чекин, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Ольга Балабкина, министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В начале торжества 52 медицинских работника получили государственные и ведомственные награды, услышали в свой адрес слова благодарности и признание за их нелегкий труд.

Евгений Алексеевич выразил слова благодарности всем медикам Якутии, которые в минуты торжества находились на дежурстве в больницах, медицинских центрах, поликлиниках. Также он подчеркнул, что изнутри знает, что значит быть врачом:

«Я сам прошел все ступени данной отрасли. Работал санитаром в больнице, затем фельдшером, позже врачом станции скорой помощи, затем главным врачом санатория-профилактория. Врач никогда не перестает быть врачом. Эта профессия требует стопроцентной отдачи и является самой гуманной и благородной ».

Слова благодарности также выразила Ольга Балабкина, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн): « Проведенные впервые в истории здравоохранения Якутии операции кохлеарной имплантации свидетельствуют о том, что наша медицина не только развивается, но и идет в ногу со временем! Медицина в нашей республике будет в дальнейшем только совершенствоваться. Могу в этом вас заверить от лица народных депутатов».

Министр здравоохранения РС(Я) поздравил своих коллег и подчеркнул, что благодаря поддержке Главы Якутии Егора Борисова, развитие здравоохранения нашей родной республики превосходит соседние и конкурирует с лучшими регионами. Также он отметил, что высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее и качественнее. «Возводятся новые современные больничные комплексы в городах и районах, внедрена вежливая и бережливая медицина. Впервые в истории российской медицины созданы Единые центры поддержки и сопровождения пациентов. У пожилых людей появились персональные врачи-гериатры. Максимально упрощается процедура медосмотров. В каждой поликлинике плодотворно работают психиатры и наркологи, открыты кабинеты фтизиопедиатров. На днях мы издали приказ об уменьшении письменной нагрузки, который на сегодня вызвал массу положительных отзывов от врачей Якутии. Вчера, впервые в истории здравоохранения нашей республики, выполнены операции по кохлеарной имплантации – десятки глухих детей услышат пение природы, получат достойное образование и билет в новую жизнь. Желаю всем медицинским работникам республики профессиональной самореализации, личного благополучия, здоровья вам и вашим близким!»