Треш-тур. Шок-цена! Не пропустите! Молодежный тур на Бали!

Для тех, кто когда-то побывал на острове, это больше чем просто слово. Туда тянет вернуться снова и снова.
Поймать необычайную атмосферу спокойствия и умиротворения. Или наоборот влиться в круговорот безграничного праздника и веселья. Полюбоваться незабываемыми видами. Покататься на серфе… Для каждого человека остров открывается по-разному. И если Вы поймаете свою волну, то поверьте, Вы заболеете этим удивительным островом.
Стоимость тура 78500 руб., туда входят:
🌸Авиаперелет из Якутска туда-обратно
🌸Проживание
🌸Завтраки
🌸Встречи-проводы
🌸Медицинская страховка
🌸Гид
📅Даты тура: 27.01.-08.02.
Оставляйте Ваши заявки для подбора тура!📲
Блестящий отдых вместе с нами!💫
📍 ул.Кирова, 18, блок В, 2 этаж, офис «Даймонд Турс»
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