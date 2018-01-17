Треш-тур. Шок-цена! Не пропустите! Молодежный тур на Бали!

Для тех, кто когда-то побывал на острове, это больше чем просто слово. Туда тянет вернуться снова и снова.

Поймать необычайную атмосферу спокойствия и умиротворения. Или наоборот влиться в круговорот безграничного праздника и веселья. Полюбоваться незабываемыми видами. Покататься на серфе… Для каждого человека остров открывается по-разному. И если Вы поймаете свою волну, то поверьте, Вы заболеете этим удивительным островом.

Стоимость тура 78500 руб., туда входят:

🌸Авиаперелет из Якутска туда-обратно

🌸Проживание

🌸Завтраки

🌸Встречи-проводы

🌸Медицинская страховка

🌸Гид

📅Даты тура: 27.01.-08.02.

Оставляйте Ваши заявки для подбора тура!📲

Блестящий отдых вместе с нами!💫

📍 ул.Кирова, 18, блок В, 2 этаж, офис «Даймонд Турс»

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