Тренер из Санкт-Петербурга подберет современный ключ к вашему успеху

Сегодня выгодно вкладывать средства и силы в профессиональные знания. Темп современной экономики и бизнеса настолько быстро меняется, что одного классического образования уже недостаточно. С каждым разом появляются новые методы, технологии, без знания которых невозможно оперировать современными понятиями. Проще говоря, нужны новые инструменты, с помощью которых надо поднимать продажи и показатели, привлекать клиентов и удерживать их.

Как это сделать- знает специалист по менеджменту Галина Скалина из Санкт Петербурга. Она работала с крупнейшими компаниями, такими как Кока- кола, МТС, крупные торговые сети Санкт Петербурга, посольство Таиланда в РФ и др.

Тренинги будут длиться 2 дня:

25 апреля, день 1 —

«BTL — современный ключ к успеху»

BTL(от англ.below-the-line— под чертой)— рекламное решение для продвижения товаров или услуг, не включащее в себя размещение прямой рекламы и подразумевающее непоредственное воздействие на конечного потребителя.

Это:

-почтовые, sms,e-mail другие рассылки

-промоакции

-вирусный маркетинг;

-разработка программ лояльности;

-управление базами даннных;

-установление многоступенчатых программ по стимулированию

сбыта;

-корпоративное мероприятие;

-внутриотраслевое мероприятие (B2B party)

26 апреля, день 2 —

«Event—management: организация мероприятия любого масштаба».

Event(от англ.ivent— событие, мероприятие) — специально организованное событие, используемое для влияния на сложившееся мнение аудитории посредством воздействия на эмоциональную составляющую.

Событийный менеджмент- это организация:

-конференций

-ярмарок

-выставок

-презентаций

-праздников

-конкурсов

-соревнований

-курсов

-юбилеев

-открытий

-торжеств

-церемоний и т.д

Кому будет полезно?

-для предпринимателей

-для тех, от кого зависит успех компании и рост продаж:

-руководителей отдела продаж

-директоров и менеджеров по развитию

-PR -менеджеров

-специалистов по рекламе

По итогам тренинга выдается сертификат

Запись на тренинг по телефону

8 984 103 15 19 (ватсап)