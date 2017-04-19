Тренер из Санкт-Петербурга подберет современный ключ к вашему успеху

Сегодня выгодно вкладывать средства и силы в профессиональные знания. Темп современной экономики и бизнеса настолько быстро меняется, что одного классического образования уже недостаточно. С каждым разом появляются новые методы, технологии, без знания которых невозможно оперировать современными понятиями. Проще говоря, нужны новые инструменты, с помощью которых надо поднимать продажи и показатели, привлекать клиентов и удерживать их.
Как это сделать- знает специалист по менеджменту Галина Скалина из Санкт Петербурга. Она работала с крупнейшими компаниями, такими как Кока- кола, МТС, крупные торговые сети Санкт Петербурга, посольство Таиланда в РФ и др.
Тренинги будут длиться 2 дня:
25 апреля, день 1 —
«BTL — современный ключ к успеху»
BTL(от англ.below-the-line— под чертой)— рекламное решение для продвижения товаров или услуг, не включащее в себя размещение прямой рекламы и подразумевающее непоредственное воздействие на конечного потребителя.
Это:
-почтовые, sms,e-mail другие рассылки
-промоакции
-вирусный маркетинг;
-разработка программ лояльности;
-управление базами даннных;
-установление многоступенчатых программ по стимулированию
сбыта;
-корпоративное мероприятие;
-внутриотраслевое мероприятие (B2B party)
26 апреля, день 2 —
«Event—management: организация мероприятия любого масштаба».
Event(от англ.ivent— событие, мероприятие) — специально организованное событие, используемое для влияния на сложившееся мнение аудитории посредством воздействия на эмоциональную составляющую.
Событийный менеджмент- это организация:
-конференций
-ярмарок
-выставок
-презентаций
-праздников
-конкурсов
-соревнований
-курсов
-юбилеев
-открытий
-торжеств
-церемоний и т.д
Кому будет полезно?
-для предпринимателей
-для тех, от кого зависит успех компании и рост продаж:
-руководителей отдела продаж
-директоров и менеджеров по развитию
-PR -менеджеров
-специалистов по рекламе
По итогам тренинга выдается сертификат
Запись на тренинг по телефону
8 984 103 15 19 (ватсап)
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