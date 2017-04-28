Трехстороннее соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений

26 апреля состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Главным вопросом повестки стало рассмотрение проекта Республиканского (регионального) соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) между Правительством, Федерацией профсоюзов республики и региональным объединением работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» на 2017 – 2019 годы. Отметим, данное Соглашение определит основные направления деятельности всех трех сторон социального партнерства на ближайшие три года, позволит сторонам найти взаимоприемлемые решения по реализации стратегических целей и задач, направленных на повышение уровня жизни населения республики, обеспечение занятости и социальную поддержку незащищенным слоям населения.

Перед подписанием Соглашения заместитель председателя правительства республики, координатор работы республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ отметил, что вновь подписанное Соглашение позволит сторонам социального партнерства выстроить системную и стабильную работу в интересах жителей республики, людей труда. «Мы достаточно долго прорабатывали проект Соглашения, и сегодня подписываем его со сроком в три года», — подчеркнул вице-премьер правительства.

Во вступительном слове перед подписанием Соглашения председатель Федерации профсоюзов республики Николай ДЕГЬЯРЕВ также отметил, что стороны шли к единому мнению для подписания документа почти полгода. «При рассмотрении первого варианта проекта Соглашения были дискуссии, горячие споры. Но, как говорится, в споре рождается истина, и сегодня мы готовы к подписанию Соглашения, которое определит наше взаимодействие в ближайшие три года», — сказал профсоюзный лидер республики. Об отсутствии принципиальных замечаний и готовности подписать Соглашение сообщила и председатель объединения работодателей республики Ольга ФЕДОРОВА.

В новом Республиканском соглашении о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в республике поставлены такие важные задачи, как индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в организациях, финансируемых из соответствующих бюджетов, в других организациях – в порядке, установленном коллективными договорами, недопущение задержек выплаты работникам по вине работодателя, недопущение применения «серых схем» при оплате труда, уклонение от уплаты страховых взносов и др. В области рынка труда и содействия занятости сторонами поставлены общие задачи по увеличению числа высококвалифицированных работников не менее трети к 2020 году, содействие занятости населения и сохранение действующих рабочих мест, содействие мобильности местных трудовых ресурсов в республике.

Наряду с этим, впервые в разделе «Экономическая политика» Соглашения введены положения, предусматривающие проведение консультаций сторон по основным направлениям бюджетной политики на среднесрочную перспективу, в т.ч. по основным параметрам проекта государственного бюджета РС(Я) и основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики, проведение анализа эффективности выполнения государственных программ республики в социально-экономической сфере, рассмотрение проектов нормативных актов в сфере стратегического планирования.

На заседании Республиканской (региональной) трехсторонней комиссии по регулирования социально-трудовых отношений кроме того, рассмотрены вопросы повышения эффективности обеспечения трудового законодательства на 2015-2020 годы, осуществления профсоюзного контроля за соблюдение законодательства о труде, а также члены комиссии обсудили проект Закона республики «О внесении изменений в Закон РС(Я) «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из государственного бюджета РС(Я)». В ходе обсуждения законопроекта председатель Федерации профсоюзов Николай Дегтярев озвучил позицию профсоюзов о необходимости раздельного выезда детей и родителей к месту отдыха, воспользовавшись правом проезда родителей. «К нам многие обращаются с вопросом о непонимании ситуации, когда родители не могут отправить детей с группой отдыхающих на отдых, воспользовавшись своим правом оплаты проезда к месту отдыха. Понятно, что бюджет многих семей не может позволить отдыха нескольких человек из семьи, поэтому этот вопрос стоит остро и остается открытым. При этом многие из нас помним, что в не очень далеком прошлом на отдых выезжали группы детей за счет проезда родителей. Но в какое-то время было внесено изменение в данный закон, что перечеркнуло это право», — сказал Николай Дегтярев. Профсоюзный лидер обратился к стороне правительства республики с предложением еще раз вернуться к этому вопросу.