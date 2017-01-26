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Республика
26 января 2017, 11:24
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Требуется правовая оценка строительным подрядам в Вилюйском улусе

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В Вилюйском улусе — бурное выяснение отношений между главой Сергеем ВИНОКУРОВЫМ и депутатами районного Совета вокруг распределения дивидендов от АЛРОСА. Публичный спор, переходящий временами на нецензурную брань, обнажает глубокие проблемы муниципалитета, и способен привлечь интерес не только общественности, но и органов прокуратуры.
Речь, в первую очередь идет о существующей системной проблеме коррупционных рисков на районном уровне, где по последним данным происходит большинство правонарушений. Часть из них допускается, скажем, по невнимательности местных властей – это может быть халатность или вопиющая финансовая безграмотность. Но немалая их доля вызвана корыстными соображениями.
Конечно, это беда не только руководителей Вилюйского района, по официальной статистике в 2016 году зафиксировано около 160 преступлений коррупционной направленности, львиная доля из них – как раз на муниципальном уровне, где надзора за действиями иных корыстолюбивых чиновников гораздо меньше, чем в столице республики.
Сегодня, когда республика переживает строительный бум, актуальна проблема низкого качества возводимых объектов. Зачастую местные власти не уделяют должного внимания качественному выполнению технических заданий на проведение тендеров по строительству объектов. В результате такого отношения районных администраций допуск к выполнению работ получают недобросовестные подрядчики, либо организации без опыта работы в условиях Севера, не имеющие представления о сезонности доставки грузов и строительных работ. К сожалению, имеют место быть действия через аффилированные организации для получения личной прибыли.
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В Вилюйском улусе, по мнению районных депутатов, таким предприятием является «Легион-ГРК», которому с подозрительной регулярностью передаются деньги из бюджетных средств по программам строительства жилья и социальных объектов. При этом неоднократно игнорируются требования надзорных и силовых органов. На одном из заседаний районного Совета депутатов поднимался вопрос о многочисленных административных и судебных разбирательствах. Связаны они были с возведением жилого комплекса на 96 квартир по улице Румянцева и культурного центра в городе Вилюйск. Вопросы вызывает нарушение тендера на строительство котельной «Кетех» в районном центре.
По мнению наших экспертов, типичная схема такова:
1. В нарушение земельного законодательства, правил о торгах и конкурсах администрация улуса направляет определенные суммы конкретному предприятию.
2. Получив деньги, заинтересованная строительная организация начинает возведение объекта, игнорируя всякие запреты, включая прокуратуры и ФАС.
3. Контролирующим органам констатируют факт 50% освоения средств, а те ввиду большой социальной значимости объекта отзывают свои исковые заявления.
«Возникает вполне резонное подозрение, — говорит наш эксперт – беда здесь заключается в том, что двигателем этого механизма может быть по моему мнению система откатов, что строителями компенсируется «экономией» на стройматериалах, на низкой квалификации рабочей силы. В итоге улус получает некачественный объект, которые может «потрескаться» в условиях вечной мерзлоты уже через 3-4 года. Вопиющим фактом безразличия местных властей является плачевное состояние домов, построенных для сирот и оставшихся без попечения лиц.
По всей видимости, вышеописанным примерам еще предстоит дать правовую оценку. SakhaLife продолжает следить за событиями в Вилюйске.

В статье приводится личное мнение и оценочные суждения автора по поводу события, вызвавшего общественный интерес.

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Источник: Ирина НИКОЛАЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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