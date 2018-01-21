Требуется помощь девушке из Якутии с онкологической болезнью

Огромная просьба о помощи!!!

Меня зовут Ольга Сидорова, 27 лет, родилась и живу в Горном районе.

В 2015 г.отметила увеличение размеров живота и сильные боли. Обратилась к участковому врачу с жалобами. Меня направили в НЦМ РБ 2, там проходила обследование, после чего сказали, что подозревают рак и далее направили в «Якутский республиканский онкологический диспансер». Там незамедлительно прооперировали: лапаратомия, удаление яичника слева, резекция правого яичника, биопсия тазовой, париетальной брюшины, большого сальника, дренирование малого таза.

Гистологическое исследование N 105501-13 — структура левого яичника нарушена за счет замещения опухолью солидно-альвеолярного и тубулярного строения неясного гистогенеза.

В дальнейшем была выписана под наблюдение онкологической поликлиники «ЯРОД».

В январе 2017 г. клинически зафиксировали рецидив заболевания. После чего меня направили в «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина», г. Москва. Благодаря помощи моим родителям, родственникам, одноклассникам, друзьям и коллегам, я смогла вылететь в Москву на лечение. Там сделали курсы химиотерапии. Далее продолжила курсы химий в Якутии. Все это было для меня как в страшном сне: все руки были исколоты, сплошные капельницы, уколы, таблетки…Дальше было еще хуже-ничего не кушала, начались жуткие боли всего тела, высокая температура, сплошные синяки и облысение.

После курсов химиотерапии вылетела в г.Хабаровск на «ПЭТ/КТ всего тела». Результаты показали прогрессирование заболевания, рак яичника с метастазами.

На данный момент есть шанс на выздоровление-это лечение в Южной Корее в клинике «Сунчонхян». Там надо пройти полное обследование, после чего будут решать дальнейшее лечение: химиотерапия или операция, возможна и операция, и химиотерапия.

Никогда не думала, что буду обращаться за помощью к незнакомым людям, но надежда только на Вас и на Ваше участие. Мы будем рады и благодарны любой помощи. Пожалуйста, не проходите мимо нашего горя.

Сейчас нам очень нужно быстро собрать 20 000$ (1,140,000 рб), но сумма примерная, может увеличиться в два раза, зависит от их решения. На прием к врачу записана 29 января этого года.

Я очень хочу выздороветь, хочу больше времени проводить со своим ребенком, вернуться к полноценной жизни, восстановиться на работе, вернуться к своим ученикам и навсегда забыть про эту коварную болезнь.