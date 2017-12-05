В преддверии новогодних мероприятий, организованного посещения детскими коллективами концертов, представлений, выступлений, спектаклей, утренников и т.д. прокуратура Республики Саха (Якутия) разъясняет должностным лицам детских организаций требования к организованной перевозке группы детей автобусами.

Согласно п. 1.2 Правил дорожного движения, утв. постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090, под организованной перевозкой группы детей понимается перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, когда законные представители являются назначенными сопровождающими или назначенным медицинским работником.

В силу п. 19 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.201 1 № З-ФЗ «О полиции» на органы Госавтоинспекции возложена обязанность по осуществлению сопровождения транспортных средств в случае осуществления организованной перевозки групп детей в составе не менее 3 автобусов. В других случаях (один или два автобуса) такое сопровождение не требуется.

В указанной связи, на основании п. 10 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177, руководитель или должностное лицо образовательной, медицинской или иной организации, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования — фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают подачу:

— уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции (подача уведомления в подразделение Госавтоинспекции по месту начала движения осуществляется не менее чем за 2 дня до дня планируемой перевозки) в порядке, предусмотренном приказом МВД России от 30.12.2016 N 941;

— заявки на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов (подача заявки в подразделение Госавтоинспекции по месту начала движения осуществляется не менее чем за 10 дней до планируемой перевозки), по форме, установленной приложением № 1 к Инструкции по осуществлению сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции, утв. приказом МВД России от 3 1.08.2007 № 767.

Следует обратить внимание, что нарушение установленного срока подачи заявки будет являться основанием для отказа в назначении сопровождения.

При перевозке детей немаловажными являются технические требования к автобусам. Наряду с общими требованиями к техническому состоянию транспортного средства, включая сезонные, для организованной перевозки необходимо использование автобуса, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен к участию в дорожном движении и оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

С 1 января 2018 года для организованной перевозки детей можно будет использовать только те автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет.

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, отвечающие определённым требованиям, а именно:

— имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 1 года из последних 3 календарных лет;

— не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;

— прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки, а также прошедшие предрейсовый медицинский осмотр.

В группу для организованной перевозки не допускается включение детей возрастом до 7 лет в том случае, если их нахождение в пути составляет более 4 часов.

Следует иметь ввиду, что организованная перевозка детей в ночное время (в период с 23 часов до 6 часов) запрещена, за исключением следующих случаев:

— проезд к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них;

— завершение организованной перевозки детей при незапланированном отклонении от графика движения;

— перевозка группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

Одним из распространённых на практике нарушений при организованной перевозке группы детей является допуск в автобус и (или) перевозка в нем лиц, не включённых в списки, поданные ранее в подразделение Госавтоинспекции.

В данном случае и за нарушение других Правил организованной перевозки групп детей автобусами предусмотрена административная ответственность по ст. 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде административного штрафа до 200 тыс. руб.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей по соблюдению требований к организации перевозки детей, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов детей и иных граждан признается халатностью (ст. 293 УК РФ) и влечёт уголовную ответственность.