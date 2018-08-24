Травматологи республиканской больницы №2 ответили на вопросы читателей

Мы бежим за убегающим временем, спешим успеть сделать больше, торопимся, падаем, получаем маленькие и большие травмы, попадаем к врачам, переживаем операции…

Самый, пожалуй, животрепещущий вопрос для пережившего травму или операцию, —восстановление. Его и решила вподнять редакция газеты «КЫЫМ».

На вопросы читателей газеты ответили врачи травматологи Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Александр МАКСИМОВ и Виктор ВЕРЕВКИН.

— Реабилитация при травме – целый комплекс мер восстановления после травмы и операции, включающих специализированную лечебную гимнастику, мягкую мануальную терапию, массаж, физиотерапию, определенные медикаменты, — говорят врачи. — После операции успех лечения более чем на половину зависит от медицинской реабилитации.

Люди спрашивали о том, как восстановиться после операции, делились с врачами, как идет период восстановления, задавали вопросы о том, что делать, если возникли те или иные проблемы… Понятно, сколько людей, сколько ситуаций, столько и вопросов.

Причем, вопросы от жителей республики поступали не только на телефоны редакции газеты, кое-кто решил прийти на консультацию к травматологам лично, воспользовавшись приглашением к разговору.

С какими же проблемами обратились читатели газеты к травматологам? Наиболее распространенными оказались травмы коленного сустава, разрыв мениска, связок, плечевого сустава, ключицы, позвоночника.

— Спасибо врачам и газете, почаще организуйте такие полезные разговоры, — говорили люди.