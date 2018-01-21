Травматолог Иван Сыроватский о «национальной» травме якутян

Все пациенты — как родные

Травмпункт. Хоть раз в жизни, но каждый здесь побывал: кто-то по надобности, а кто-то просто за компанию. Мне посчастливилось пообщаться с врачом травматологом — ортопедом Иваном СЫРОВАТСКИМ о том, как идет работа в единственном травматологическом пункте в городе Якутске.

— Иван Станиславович, расскажите о себе?

— В 2008 году я окончил медицинский институт СВФУ. Интернатура у меня была на базе Нерюнгринской ЦРБ, по окончанию я полгода отработал в той же ЦРБ уже самостоятельным врачом – травматологом. После, в 2010 году я вернулся обратно в Якутск, и вот уже 7 лет работаю в травматологическом пункте Медицинского Центра города Якутска.

— Сколько длится смена, какие виды медицинской помощи оказывает травматологический пункт населению?

— Мы заступаем на работу в 8 утра, и заканчиваем смену в 8 утра следующего дня. Основное направление это, конечно же, экстренная травматологическая помощь, — к нам поступают больные самостоятельно и со скорой помощи с переломами, растяжениями, ушибами, пострадавшие в ДТП, а также с травмами, полученными на работе или дома. Помимо экстренной помощи, мы оказываем помощь плановую, — осмотр после первичного приема.

— Сколько человек в среднем обращаются за помощью, и каков характер травм?

— Около 100 человек за смену. Количество и характер обращений разнится по времени года, осенью и весной число пациентов значительно увеличивается — гололедица щедро награждает горожан различными травмами. В этот сезон чаще всего ломаются лодыжки, немногим по частоте уступают переломы рук, лучевых костей. Летом это рваные раны и ушибы — травмы, полученные во время езды на велосипедах, роликах, мотоциклах. Купание в небезопасных водоемах приносит не меньший урон здоровью – резаные раны, полученные из-за осколков стекла на дне рек и озер.

Во время празднования нового года у нас широко распространена травма, которую можно назвать «нашей национальной» — на праздничный стол мужчины берутся за подготовку строганины из рыбы и мяса, и иногда что-то идет не так… Нож соскальзывает, кругом кровь, глубокие резаные раны, и человек попадает к нам. Большинство искренне недоумевает: «Как так, я ведь всю жизнь делал строганину, у меня всегда отлично получалось».

Нужно помнить – якутские ножи самые острые, одно резкое движение может и без пальца оставить – соблюдайте осторожность, используйте хотя бы перчатки, чтоб нож не соскользнул.

— В народе часто слышу поговорку «кости ноют на погоду», с чем она связана?

— Кости действительно часто болят из-за изменения метеоусловий. Зажившие травмы суставов и костей отдают ноющей болью, порой нестерпимой. Когда человек уже буквально измотан болью, он обращается к нам. Обычно это люди в возрасте, они чаще приходят, минуя приём в поликлинике. Консультации у нас с 8:30 до 15 часов, после уже только экстренный приём до восьми утра следующего дня. С 2018 года у нас появится компьютерный томограф, наши возможности значительно повысятся, — тут же на месте, можно будет детально определить всю картину травм и болезней.

— Говорят, что люди в состоянии алкогольного опьянения не чувствуют боли, так ли это?

— В пятницу и в выходные дни, и даже иногда в будни, к нам поступает довольно-таки большое количество нетрезвых пациентов, и мне не раз приходилось видеть эту поговорку, так сказать, «в действии».

Утверждать, что люди в алкогольном опьянении не чувствуют боли совершенно – ошибочно. Боль значительно притупляется, сознание под воздействием алкоголя затуманивается, нервная система становится слабей, и плохо передает в мозг сигнал о боли, мышцы находятся в расслабленном состоянии, — таким образом, человеку кажется, что боли нет совсем. Поэтому нужно обращаться за квалифицированной помощью к нам сразу же после получения травмы, чтобы избежать серьезных осложнений.

В моей практике был случай — обратился нетрезвый мужчина с жалобой на травму ягодичной мышцы. При осмотре я обнаруживаю только трехсантиметровый порез, и больше ничего. Удивляюсь, переспрашиваю, точно ли, только это беспокоит? Пациент не отвечает, под воздействием алкоголя его разморило, он уже не идет на контакт. При дальнейшем осмотре я обнаруживаю в этом, казалось бы, несерьезном порезе большой осколок стекла, по размерам в несколько раз превышающем размер раны. Человек мало того что слабо чувствовал боль, так еще и серьезно рисковал здоровьем, не обратись он сразу к нам, все могло закончиться гораздо хуже.

— По-моему, работа у вас повышенного уровня стресса, принять за смену порядка ста человек… Как Вы отдыхаете от работы, что помогает перевести дух?

— Мне очень нравится моя работа, поэтому и отдых мне требуется точно такой же простой, как любому другому человеку — это время с семьей, с детьми.

С каждым своим пациентом я обращаюсь так, как если бы мне приходилось лечить своего родного человека. Бывает, пациент беспокоится, хорошо ли я его осмотрю, не пропущу ли перелом на рентгене, например, часто женщины переживают за своих супругов, уточняют, все ли я спросил, все ли осмотрел? Каждому обеспокоенному я отвечаю: «Я осматриваю Вас так, как если бы лечил свою маму». Пациенты и сопровождающие успокаиваются, конфликтов и недовольства не случается.

Конечно, бывает такой наплыв пациентов, что нам помещение даже проветрить некогда, но от этого всего не то чтобы получаешь огромный стресс, — это все нюансы нашей работы, мне приятно помогать людям, наблюдать, как они выздоравливают, некоторые мои пациенты даже возвращаются благодарить добрым словом, шоколадкой. Если бы работа не была такой насыщенной, я бы, наверное, заскучал.



Иван Станиславович очень спокойный, располагающий к себе приятный человек, — у него ровный, добрый и одновременно четкий голос, манипуляции с каждым пациентом он внимательно проводит очень мягкими и бережными движениями, успевая подбадривать. Пациенты в очереди не шумят и не повышают голос на приеме, а прощаясь, обязательно говорят доктору «спасибо». Нелишним будет отметить — время моего пребывания в трамвпункте было позднее, а на календаре – пятница.

На смене с травматологом всегда работают две медицинские сестры. Сегодня Ивану Станиславовичу помогали ЯКОВЛЕВА Варвара Вячеславовна и ТРАПЕЗНИКОВА Марина Анатольевна, — у обоих во взгляде читается огромное чувство сострадания и переживания, — самостоятельно передвигающихся пациентов в кабинет первичного осмотра приглашают приятным тоном, помогают раздеться, до осмотра уточняют, где именно болит.

Всех транспортабельных и нетранспортабельных обязательно сопроводят и до врача, и до кабинета перевязочной. Необходимые повязки и гипс накладываются очень кропотливо, и, похоже, не так уж болезненно – пациенты чаще «ойкали» только в процессе самостоятельного укладывания на кушетку, и гораздо меньше – во время наложения.