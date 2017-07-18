Трасса Колыма временно закрыта. На 542 км начинаются ремонтные работы

По данным ФКУ Упрдор «Колыма» на 542-м километре федеральной автодороги «Колыма» начинаются ремонтно-восстановительные работы по восстановлению подъезда к мосту через речку Тый-Сынага.

На место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и спасатели Якутского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые прибыв на место, развернут мобильный пункт жизнеобеспечения.

Сотрудниками ГИБДД Оймяконского и Томпонского районов на стационарных постах организовано предупреждение и информирование водителей о временном закрытии движения транспортных средств. Администрацией Оймяконского и Томпонского районов выставлены информационные предупреждающие аншлаги, указывающие о временном закрытии движения на участке ФАД «Колыма» в Томпонском районе.

В настоящее время информации о количестве скопившегося автотранспорта не поступала. Всего на поврежденном участке федеральной автомобильной дороги задействовано: 12 человек, 10 единиц техники.

Напомним, 17 июля 2017 года в что в результате обильных осадков и подъема уровня воды на р. Тый-Сынага на 542 км ФАД «Колыма», произошло обрушение плит подъезда к мосту через р. Тый-Сынага со стороны н.п. Теплый Ключ Томпонского района, в связи, с чем временно ограничено движение автотранспорта на данном участке автодороги.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) настоятельно рекомендует жителям и гостям республики временно воздержаться от поездок на вышеуказанный участок федеральной автодороги «Колыма» (от 512 до 542 км) в обоих направлениях до завершения ремонтно-восстановительных работ.

В случае возникновения нештатной ситуации звоните по следующим телефонным номерам: телефон оперативного дежурного ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» (4112) 42-40-32; (4112) 39-99-99 – телефон доверия ГУ МЧС России по РС(Я), с мобильного телефона — «112» или «101».