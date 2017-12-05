Транспортная прокуратура взяла под контроль дело о перевозке людей на закрытой переправе «Павловск—Хатассы»

Якутской транспортной прокуратурой установлен надзор за расследованием возбужденного Якутским следственным отделом Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации уголовного дела в отношении гр-на Е. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили полученные следственным органом данные о том, что 14 ноября 2017 года Е. оказал услугу по перевозке на автомобиле УАЗ-330695-04 семи взрослых пассажиров и одного грудного ребенка за плату в размере 600 рублей с каждого взрослого пассажира по несанкционированной (официально не открытой) ледовой переправе через реку Лена от берега с. Павловск Мегино-Кангаласского района до с. Хатассы г. Якутска.

Данная услуг представляла опасность для жизни и здоровья перевозимых пассажиров, поскольку толщина льда на указанной переправе не соответствовала весу автомобиля УАЗ, в связи с чем, имелась реальная угроза провала автомобиля под лед.