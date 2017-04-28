Транспортная полиция при помощи служебной собаки изъяла гашиш у находящегося в розыске мужчины

Сотрудниками Нерюнгринского ЛОП Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Безопасный транспорт» на перроне железнодорожного вокзала задержали находившегося в розыске по подозрению в совершении мошеннических действий мужчину, у которого обнаружено и изъято наркотическое средство.

Так, при отработке прибывшего пассажирского поезда сообщением «Новосибирск – Нерюнгри» установлен 23-летний житель Республики Бурятия. При проверке документов служебная собака указала на наличие запрещенных предметов. Данный случай стал очередным в практике немецкой овчарки Заря, специально обученной на поиск наркотических средств. Так, на одном из недавних дежурств Заря обнаружила в багаже пассажира наркотик, спрятанный в стеклянную банку с консервированными грибами.

В ходе личного досмотра в кармане брюк мужчины обнаружен полимерный пакет спрессованного вещества со специфическим запахом. Согласно проведенного исследования изъятое вещество определено как гашиш. Общий вес наркотика составил 6, 5 граммов.

В настоящее время отделением дознания Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальный срок наказания по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Источник: Пресс-служба Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте