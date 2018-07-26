В Якутии трагически погиб кандидат в депутаты

Как стало известно «Аартык.ру», в Ленске трагически погиб Василий ЛУКЬЯНЦЕВ.

Об этом рассказал изданию, источник близкий к политсовету ЯРО ВПП «Единая Россия». Василий Иванович ЛУКЬЯНЦЕВ, долгое время работал в администрации Ленского района, после ареста Сергея ВЫСОКИХ временно исполнял обязанности главы, участвовал в выборах главы, но проиграл Ж.АБИЛЬМАНОВУ.

В апрельском праймеризе «ЕР» он победил и должен был возглавить список партии по Мухтуйскому избирательному округу в Ил Тумэн. Причины и обстоятельства, приведшие к трагедии пока неизвестны.