Дикое массовое убийство в Якутии — новые подробности

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего) по факту обнаружения шести тел в поселке Булгунняхтах Хангаласского района.

24 мая 2018 года около 14 часов 20 минут в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что в трех домах, расположенных по улице Лесной села Булгунняхтах Хангаласского района, обнаружены тела четырех мужчин, женщины и 10-летнего ребенка с огнестрельными ранениями различных частей тела.

По предварительным данным, 65-летний житель села, вооружившись гладкоствольным ружьем «Вепрь», пришел в дом своих соседей и на почве личных неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в находившихся там женщину, мужчину и ребенка.

После этого он отправился в соседний дом, где аналогичным образом совершил убийство двух мужчин.

В последующем мужчина вернулся к себе домой и совершил самоубийство.

На место происшествия выехали руководитель следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия), сотрудники аппарата СУ СК России по Республике Саха (Якутия), сотрудники полиции.

Личности погибших установлены. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.