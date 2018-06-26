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26 июня 2018, 20:01
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Трагедия на ысыахе в Мальжагаре

Трагедией началось открытие национального праздника ысыах в селе Мальжагар Нюрбинского района Якутии. Во время традиционного кругового танца осуохай умер запевала. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на свой источник.
По словам очевидцев, 68-летний мужчина уже состоял на учете в больнице в сосудистом отделении. Присутствующие пытались отговорить его участвовать в круговом танце, ссылаясь на его здоровье, но он все равно решил запевать осуохай.
Мужчина упал во время осуохая и умер, не приходя в сознание. Медики пытались оказать помощь, но безуспешно.

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/tragediya-sluchilas-vo-vremya-prazdnovaniya-yisyiaxa-v-yakutskom-sele-malzhagar
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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