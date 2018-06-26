Трагедия на ысыахе в Мальжагаре

Трагедией началось открытие национального праздника ысыах в селе Мальжагар Нюрбинского района Якутии. Во время традиционного кругового танца осуохай умер запевала. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на свой источник.

По словам очевидцев, 68-летний мужчина уже состоял на учете в больнице в сосудистом отделении. Присутствующие пытались отговорить его участвовать в круговом танце, ссылаясь на его здоровье, но он все равно решил запевать осуохай.

Мужчина упал во время осуохая и умер, не приходя в сознание. Медики пытались оказать помощь, но безуспешно.