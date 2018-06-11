Подробности трагедии на Ысыахе

В воскресенье по мессенджерам распространилось сообщение, что во время корпоративного Ысыаха ООО «Арылах» в Нюрбинском улусе произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек. Аартык.ру уточняет, что это предприятие возглавляет Алексей ТИХОНОВ, баллотировавшийся на последние выборы мэра Нюрбы.

«Это ежегодное мероприятие, которое проводится в разных наслегах. Нынче провели в Кыталыктахе. К сожалению, неожиданно на празднике случилась трагедия. Ранее спортивные мероприятия всегда проходили хорошо, без несчастных случаев. В этот раз на соревнования по борьбе хапсагай вышел 50-летний работник предприятия и в ходе единоборства пострадал. Его госпитализировали, однако спасти не смогли», — сообщил ЯСИА очевидец произошедшего, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, погибший показывал на работе хорошие результаты и был назначен старшим по котельной в этом году.