Трагедия на Лене: перевернулась лодка

По информации ИА SakhaLife, команда из шести человек перевернулась на лодке. Информация уточняется.

Комментарий МЧС:

Как сообщила ИА SakhaLife пресс-служба управления МЧС в Якутии, в лодке находилось шесть человек, пятеро из них были в спасательных жилетах. Двое нашлись. Один человек выплыл сразу, еще одну женщину нашло местное население. Она в удовлетворительном состоянии.

В данный момент инспекторами ГИМС и жителями Намского района производятся поиски четверых человек.