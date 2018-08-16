Традиция компании «Камелек»: Четверг — день оладий!

Традиции компаний бывают разными… Некоторые идут на пикник, некоторые устраивают соревнования. А у компании «КАМЕЛЕК» есть традиция угощать жителей и гостей столицы вкусным и теплыми оладьями. Каждый четверг сотрудники компании с любовью готовят оладьи для покупателей.

«У нас в компании, можно сказать, что абсолютно все сотрудники творческие. Первый раз мы приготовили оладьи на празднование 1 мая. И сам процесс нам настолько понравился, что мы стали готовить оладьи по каждым четвергам. Даже готовка оладий переходит в некий процесс энтузиазма и творчества. Все с удовольствие принимают активное участие в готовке»- отмечает руководитель Отдела развития компании «Камелек».

Отмечается, что в самые важные моменты жизни якуты всегда готовили оладьи, пуская дым и распространяя вкусный запах, они подносили его духу огня, всем светлым божествам, просили у них благословления и защиту. Оладьями угощают дорогих гостей, это любимое лакомство детей, лучшее дополнение к чаю.

Хит продаж компании «Камелек» — оладница с крышкой. На крышке разнообразные узоры и мотивы, пользуется огромным спросом в наших магазинах. Оладница будет изысканным дополнением стола любой хозяйки.

Компания “Камелек» ждет всех друзей каждый четверг на угощение самыми теплыми и вкусными оладьями по адресу Проспект Ленина, 36, магазин «Камелек».