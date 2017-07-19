Традиционные отрасли севера: практика в Оймяконском улусе

Второй год подряд Якутская ГСХА отправляет на производственную практику студентов факультета ветеринарной медицины в Оймяконский улус.

По заявке управления сельского хозяйства Оймяконского улуса восемь студентов 3 курса работали в хозяйстве «Ючюгэйское», где всего 6 стад оленей.

Руководитель ФГУП «Ючюгэйское» Атласов Руслан Михайлович рассказал о практике студентов:

— Отрадно, что второй год мы сотрудничаем с Якутской ГСХА, и студенты приезжают к нам в летнее время на практику. Самое главное, что им самим очень понравилось у нас. Они проводили анализ, отработали качественно. Они побывали в стаде №10. К сожалению, из-за технических неполадок и погодных условий они не успели осмотреть другие стада. В следующем году мы тоже ждем студентов. Всю технику до этого времени отремонтируем, и наша совместная деятельность из года в год будет еще четче и лучше.

Студентка 3 курса факультета ветеринарной медицины Прасковья Никитина поделилась впечатлениями:

— Я никогда не была в северном улусе республики. Поэтому поездка на практику в Оймякон стала для меня своего рода экстримом.

Место стада, где мы проходили практику, находилось в 100 км от с. Ючюгэй. Услышав про это, подумала про себя, всего-то 100 километров, быстро значит доедем! Оказалось далеко не так. Мы эти 100 километров осилили только через пять ночей, то есть на шестой день. Ночевали в палатках, умывались в речке, готовили еду на костре, было весело и сложно одновременно. Приехав в назначенный пункт, после отдыха, началась наша подготовка к работе: подсчет иголок, пробирок, нумерация итд. На следующий вечер пригнали оленей и началась корализация. Мы брали кровь, ставили вакцину против некробактериоза. Кровь сразу проверяли на бруцеллёз, положительных реакций не было.

Практика нам дала огромный опыт, который мы могли получить только там! Проанализировав с ребятами нашу поездку, мы были горды собой! Мы стали командой, поддерживали друг друга, держались за руки до конца! Большое спасибо нашим наставникам. Желаю пройти такую практику всем нашим студентам, уверена, пойдет на пользу!