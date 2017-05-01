Традиционная ярмарка АТБ стала одним из ярких событий первомайской демонстрации в Якутске

Праздничный концерт, организованный силами сотрудников Азиатско-Тихоокеанского банка, внес частичку тепла и добра в сердца горожан.



Ведущий с долей юмора приветствовал проходящие колонны, создавая праздничное настроение и не давая скучать участникам.

Многие горожане специально подходили и стояли возле здания Азиатско-Тихоокенского банка, чтобы принять участие в празднике, весело подпевая, а горячий чай и сладости были приняты на «Ура!»

Всем надолго запомнился позитивный ярко-оранжевый коллектив АТБ.

comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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