Традиционная ярмарка АТБ стала одним из ярких событий первомайской демонстрации в Якутске

Праздничный концерт, организованный силами сотрудников Азиатско-Тихоокеанского банка, внес частичку тепла и добра в сердца горожан.
Ведущий с долей юмора приветствовал проходящие колонны, создавая праздничное настроение и не давая скучать участникам.
Многие горожане специально подходили и стояли возле здания Азиатско-Тихоокенского банка, чтобы принять участие в празднике, весело подпевая, а горячий чай и сладости были приняты на «Ура!»
Всем надолго запомнился позитивный ярко-оранжевый коллектив АТБ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU