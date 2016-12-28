Традиционная Елка Главы республики

27 декабря 2016 года в Государственном цирке Якутии состоялось яркое и долгожданное событие – Елка Главы республики для лучших школьников республики, отличников, активистов учебы общеобразовательных организаций, победителей, призеров всероссийских и республиканских конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад и лучших спортсменов.

Новогодняя Елка стала в республике традиционной и ежегодно собирает около 700 детей из всех районов Якутии. К этому событию у руководства республики самое внимательное отношение. За несколько дней до торжественного события в Цирке, для школьников была организована культурная программа, они посетили музеи Якутии, послушали выступление симфонического оркестра, состоялось развлекательное мероприятие в ресторане «7 небо» и дружно отдыхали и проживали в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» и в других профилакториях.

Новогоднее представление началось на арене Государственного цирка со сказочного представления «Дед Мороз и Баба Яга». Интересное представление с участием традиционных сказочных персонажей и захватывающие номера вызвали бурю эмоций у зрителей.

Юных гостей от имени руководства республики поздравил заместитель председателя правительства Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ: «Разрешите от имени Главы республики Егора Афанасьевича Борисова, от имени Правительства и лично от себя сердечно поздравить с наступающим Новым годом! В преддверии нового года мы оглядываемся в прошлое, смотрим в будущее. 2016 год был очень интересным, были большие успехи, как всегда руководство республики обращало большое внимание образованию, молодежи, одаренным детям. Сегодня в большом Кремлевском дворце 10 наших школьников из разных районов республики принимают участие в сводном хоре, где будут присутствовать Президент нашей страны В.В.Путин и главы субъектов Российской Федерации. Егор Афанасьевич Борисов там тоже участвует.

Вы будущие руководители республики, предприятий, организаций, это вы наше будущее. Лет через 10 или 20 вы будете стоять у руля нашей республики и от вас зависит каким оно будет – процветающей, успешной. Вы должны укреплять лидерство не только среди своего класса и школы, а среди страны, среди сверстников разных регионов, только тогда мы будем победителями. Призываю в новом году особое внимание обращать физической подготовке, знаниям и лидерству. Успехов, удачи и больших побед! — резюмировал свое выступление заместитель Председателя Правительства Алексей Дьячковский.

Зампред вручил дипломы лауреатам премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи 2016 года. Совпадение с годом- ровно 16 школьников из разных районов республики получили это высокое признание.

В ответном слове школьники отметили, что их успехи и заслуги это, прежде всего успехи педагогов и родителей. От имени детей республики Главе Якутии была передана эксклюзивная новогодняя композиция, выполненная воспитанниками профильной смены «Дорогою добра» Центра «Сосновый бор». Сувенир изображает зимнюю сказку с тройкой лошадей – символом стремления вперед, к новым открытиям и достижениям.

Фоторепортаж по ссылке https://minobr.sakha.gov.ru/photoGallery/front/view/galleryId/1620555