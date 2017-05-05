«Tour lux»: Горящий тур в Доминикана

«Это самая прекрасная земля, которую видели глаза человеческие» — сказал Христофор Колумб, когда высадился на берега Доминиканы в 1492 году. Увидев в синей дымке колышущиеся кроны пальм, он, вероятно, искренне поверил, что попал в райские кущи — такой необузданной и девственной выглядела эта земля.

И действительно, нигде не увидите Вы таких белоснежных песчаных пляжей как в Плайа Баваро — великолепные королевские пальмы, словно специально посаженные в песок заботливой рукой, чтобы защитить Вас от солнечных лучей, сбегают к кристально прозрачной лазурной воде.

По сравнению с другими популярными курортами, приятно удивляет не только качество песка, нежного как шелк, мягкого, мелкого, но и исключительная чистота пляжей и воды. Вам навсегда запомнятся живописные тропические леса, пещеры и величественные водопады, коралловые рифы, зажигательные ритмы меренге и сальса, теплый бриз с океана, вкус Куба Либры и ванильных сигар на губах, всегда улыбающиеся и поющие темнокожие люди.

Горящий тур в Доминикана всего за 38 346 руб/чел(при двухместном размещении)

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