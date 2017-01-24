Тот самый Дом престарелых и его директор оштрафованы прокуратурой

Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Якутске и его директор оштрафованы за нецелевое использование бюджетных средств

В рамках проверки дома престарелых, постояльцы которого обратились с жалобой Президенту Российской Федерации, прокуратура г. Якутска Республики Саха (Якутия) совместно с Департаментом бюджетно-финансового контроля Министерства финансов Республики Саха (Якутия) провела проверку эффективности использования учреждением бюджетных средств.

Установлено, что в 2015-2016 годах средства субсидии из государственного бюджета республики в размере более 540 тыс. руб., предоставленные для стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, направлены учреждением на оплату труда работников подсобного хозяйства дома-интерната в Амгинском улусе, чем допущено их нецелевое использование.

Прокуратура города возбудила в связи с этим в отношении Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Якутске» и его директора административные производства по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).

По результатам их рассмотрения на юридическое и должностное лицо наложены административные штрафы в общей сумме 47 406 руб.