Торжество силы искусства, дружбы и любви к Богу на Алданской земле

В Алдане завершился V пасхальный фестиваль и Благочиннический конкурс молодых исполнителей. Событие, посвященное 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, позволило многим людям увидеть, что Якутия — наш общий дом. Что здесь проживают многочисленные народы, которые бережно хранят свою культуру. На фестивале участникам представилась уникальная возможность познакомиться с разнообразием культуры наров, проживающих в республике, восхититься и полюбить ее.

Первые слова благодарности на церемонии закрытия прозвучали из уст председателя жюри, Благочинного Алданского округа, настоятеля храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской иеромонаха МАКАРИЯ (Золотавина) в адрес замечательного коллектива этногруппы «Дьэсэгэй» и группы барабанщиков «Тэтим». Они открывали гала-концерт. Руководители коллективов заслуженная артистка республики Саха (Якутия) Клавдия ХАТЫЛАЕВА и народный артист республики Саха (Якутия) Герман ХАТЫЛАЕВ «Звуки мироздания».

«Лучшие коллективы Якутии с мировым именем, представляющие свою родную культуру более чем в 30 странах мира, поддержали наш проект, приехали и на открытие и на закрытие фестиваля для того, чтобы продемонстрировать, что нам есть чем гордиться», — отметил отец Макарий.

Глава района Северин ПОЗДНЯКОВ, приветствуя гостей, сказал: «Талантливые дети, высокое жюри, благодарные зрители! Фестивальная неделя выдалась насыщенной для района: автобусы, полные артистов, счастливые лица, выступления, подведение итогов. Спасибо, что есть такие люди, которые двигают таланты вперед. Пора включить пасхальный фестиваль в бюджет управления культуры района. Низкий поклон всем руководителям, которые помогают осуществить это грандиозное событие. Спасибо всем, кто пришел поддержать нашу талантливую молодежь! Сегодня победила всеобъемлющая сила искусства, всеобъединяющая сила дружбы и любовь к Богу. И я уверен, что дети, приехавшие из разных уголков республики, приобрели новых друзей, поставили перед собой новые цели. И на следующий год раскроются новыми гранями своего таланта. Поздравляю и говорю от имени руководителей района — этот конкурс будет жить долго!»

При вручении наград не был забыт никто! Особые слова благодарности за труды во славу Божию были обращены к главе района Северину Позднякову, главе города Александру БУГАЮ, генеральному директору ОАО «АК «ЖДЯ» Василию ШИМОХИНУ, директору ООО «О СРП» Владимиру ШКВАРКО, генеральному директору ОАО «Алданзолото» ГРК» Алексею НОСКОВУ.

Самые главные слова Отец Макарий адресовал молодежи, ребятам, которые в три рабочих дня показали замечательные результаты. Среди них было много детей и подростков впервые принимающих участие в конкурсе.

«Приятно видеть, что те ребята, которые не первый год принимают участие в фестивале, действительно растут. Они получают знания, получают новый опыт, приобретают новые навыки. Приятно сознавать, что при поддержке добрых людей, администрации района и города, при поддержке промышленных предприятий нашей родной земли участники получили возможность показать все свое мастерство на лучших площадках района. Сделали анализ и пообщались с членами жюри из разных городов России, — подчеркнул председатель оргкомитета. Обратился он и к членам жюри. — «Дорогие гости из Тамбова, Санкт Петербурга, Москвы, Якутска. Вы отработали на все 200% в эти дни. Это не только конкурсное отслеживание номинаций, это и мастер классы, круглые столы. Низкий вам поклон за то, что вы поделились мастерством, умениями, которые на протяжении многих лет созидали в своем сердце, в своем арсенале. И конечно огромное спасибо всем добрым людям, принявшим участие в проекте. И наверное в очередной раз мы поняли одну простую истину, сказанную одним из русских святых — Вместе мы — сила!»

Благодарственные письма получили члены оргкомитета конкурса:

ансамбль танца «Гулун» за помощь в организации и проведении V Благочиннического конкурса молодых исполнителей в рамках Пасхального фестиваля;

за помощь в организации и проведении V Благочиннического конкурса молодых исполнителей в рамках Пасхального фестиваля; этногруппа «Дьэсэгэй» и группа барабанщиков «Тэтим»

и группа барабанщиков директор ДК «Металлург» Русинова Марина Ярославовна

директор Дворца Культуры г.Алдана Кацуба Людмил Викторовна

звукорежиссер ДК «Металлург» Сенников Алексей Петрович

ведущий Гузман Евгений Александрович

директор Алданского ТЮЗа Богданчикова Анна Валерьевна

режиссер Алданского ТЮЗа Воронкова Елена Павловна

директор ДШИ имени Никитина Гумурзаков Тагир Степанович

Турьевой Анна Николаевна

Далее награждение проходило по номинациям:

Номинация «Искусство фотографии»

младшая категория:

Диплом Лауреата III степени — Калиновская Диана за работу «Речное зеркало».

Диплом II степени — Дорофеева Алиса за работу «Вечерний Алдан».

Диплом II степени — Солнцева Мария за работу «Якутский тигр».

Диплом I степени — Игумнов Владислав за работу «Радуга».

Диплом I степени — Роот Александр за работу «Из-под снега вышел вдруг».

средняя категория:

Диплом III степени — Васютина Виктория за работу «Медвежонок».

Диплом III степени — Бавыкина Ангелина за работу «Дедушкина малина».

Диплом II степени — Федо Александра за работу «Первое дыхание весны».

Диплом I степени — Руденко Александра за работу «Белый лебедь».

старшая категория:

Диплом III степени — Минакова Анна за работу «Солнечный день».

Диплом III степени — Башкатова Дарья за работу «Зимний день».

Диплом II степени — Попова Мила за работу «Звон бересты».

Диплом II степени -Тимофеев Илья за работу «По зову предков».

Диплом I степени — Тимофеева Милена за работу «Младшая сестренка».

категория 18 лет и старше:

Диплом III степени — Хомутова Элина за работу «Пламенное небо».

Диплом II степени — Самойлов Павел за работу «Начало счастливого путешествия».

Диплом I степени — Дорофеева Анастасия за работу «Прозрачная сказка Якутии».

Номинация «Театральный коллектив»

Диплом «За сценическое обаяние» — Корнилов Семён за роль младшего брата в эвенкийской сказке.

Диплом «За мужество» — Старовойтов Никита за роль старого ворона в театральной постановке эскимосской сказки «Как звери и птицы достали солнце».

Диплом за постановку сказки якутской писательницы Анна Ленской «Если разбудить деревья» — коллектив «Ассорти» руководители Белоус Светлана Васильевна и Проскурина Ольга Алексеевна.

Диплом III степени — коллектив «До5ор-Гирки» за постановку народной эвенкийской сказки «О двух братьях», руководители Алексеева Тамара Ивановна,Петрова Нина Пантелеймоновна, Васильева Мария Афанасьевна.

Диплом II степени — коллектив «Маска» за постановку «Как звери и птицы достали солнце», руководители Лень Изобелла Фаритовна, Сидоренко Татьяна Валерьевна.

Диплом I степени — коллектив «Дети+куклы» за постановку «Сказка о рецепте счастья» руководитель Терюхова Виктория Анатольевна.

Номинация «Вокальный ансамбль»

младшая группа

Диплом III степени — вокальный ансамбль «Капитошки» руководители Костина Жанна Анатольевна, Гофман Виктория Витальевна.

Диплом II степени — вокальный дуэт СОШ № 9, руководитель Горбунова Елена Владимировна.

Дипломом I степени — вокальный ансамбль «Ладушки» руководитель Русинова Марина Ярославовна

средняя группа

Диплом — вокальный ансамбль СОШ №1, руководитель Самойлова Инна Павловна.

Диплом III степени — вокальный ансамбль «Витамин», руководители Костина Жанна Анатольевна, Гофман Виктория Витальевна

Диплом III степени — вокальный ансамбль «Соловушка», руководитель Сизых Ольга Александровна.

2 и 1 премия не присуждались.

старшая группа

Диплом — вокальный дуэт Алданского политехнического техникума Кыймина Виктория и Седалищев Константин, руководитель Горбунова Елена Владимировна.

Диплом II степени — вокальная студия «Тополек», руководитель Русинова Марина Ярославовна.

Диплом II степени — вокальная группа «Next», руководители Костина Жанна Анатольевна, Гофман Виктория Витальевна.

1 премия не присуждалась.

«Номинация Романс»

Диплом — вокальный ансамбль филиала Якутского музыкального колледжа (училища) им. Жиркова.

3 премия не присуждалась.

Диплом II степени — вокальный дуэт филиала Якутского музыкального колледжа (училища) им. Жиркова Буланкина Екатерина и Поляничко Ольга.

Диплом I степени — вокальная студия «Созвучие» руководитель Русинова Марина Ярославовна.

Номинация «Инструментальный ансамбль»

Диплом III степени — дуэт блок-флейт Токма Вячеслав и Гаврильчик Артем, руководитель Фасий Вадим Андреевич.

Диплом III степени — дуэт ударных инструментов Кудрявцева Татьяна и Гальченко Ангелина, руководитель Кормишин Арсений Владимирович.

Диплом II степени — ансамбль «Колокольчик», руководитель Иванова Анна Ардашесовна концертмейстер Поджук Лилия Михайловна.

Диплом I степени- ансамбль «Надежда», руководитель Чулкова.

Лариса Георгиевна, концертмейстер Кряж Оксана Алексеевна.

Диплом I степени — ансамбль «Незабудка», руководитель Бушева Ольга Семёновна, концертмейстер Димиева Айгуль Ильдусовна.

Диплом I степени — ансамбль «Дивертисмент».

категория Фортепианный ансамбль:

Диплом III степени — ансамбль Гусева Полина и Богданов Кирилл, руководитель Собинова Людмила Ефимовна.

Диплом II степени — ансамбль «Вдохновение» Демидович Полина и Заверюха Елизавета руководитель Моисеева Наталья Самойловна.

Диплом I степени — ансамбль «Искорки» Бавыкина Ангелина и Евсеева Элина, руководитель Баркова Наталья Владимировна.

категория семейный ансамбль:

3 премия не присуждалась.

Диплом II степени — ансамбль «Розовая чайка», руководитель Баркова Наталья Владимировна.

Диплом I степени — фортепианный ансамбль ДШИ имени Никитина Тисленко. Алина, Тисленко Герман, руководитель Собинова Людмила Ефимовна.

категория Учитель-ученик:

Диплом III степени — дуэт Кормишин Демид, Кормишин Арсений, руководитель Маньшина Ирина Николаевна.

Диплом III степени — дуэт Крылова Александра и Савенок Виктория, руководитель Виктория Савенок.

Диплом II степени -ансамбль Горожанкина Анастасия, Санду Сергей, руководитель Лакиза Ольга Геннадьевна.

Диплом I степени -струнный ансамбль Кузнецов Александр, Шахрай Надежда, руководитель Шахрай Надежда Владимировна, концертмейстер Кошман Валентина Александровна.

К атегория смешанный ансамбль:

Диплом — трио Красилова Анастасия, Ушакова Ольга, Руденко Александра, руководители Кормишин Арсений Владимирович, Турьева Анна Николаевна, концертмейстер Горяева Елена Витальевна.

Диплом III степени -инструментальный ансамбль ДМШ с. Майя, руководитель Капитонова Светлана Ивановна.

Диплом II степени -ансамбль Филиала якутского музыкального колледжа имени Жиркова, руководитель Гаврилина Оксана Владимировна, концертмейстер Савенок Виктория Викторовна.

Диплом I степени — инструментальный ансамбль Чебыкин Константин, Саранчин Андрей, Пашкова Виктория, руководители Лунева Дина Наильевна, Савенок Виктория Викторовна, Ушницкая Надежда Семеновна.

Номинация «Танцевальный коллектив»

Диплом -коллектив «Кумир» младшая группа, руководитель Чертова Ольга Юрьевна.

Диплом III степени — коллектив «Альтаир», танец «Олени» руководитель Платонов Алексей Семенович.

Диплом II степени — коллектив «Альтаир», танец «Дыхание Севера», руководитель Платонов Алексей Семенович первое место разделили два коллектива.

Диплом II степени — народный коллектив «Эннэкэн» руководитель Архипова Фаина Валерьевна.

Диплом I степени -коллектив «Родник», руководитель Платонова Хандама Догбаевна.

Диплом I степени — коллектив «Скитлс», руководитель Андреева Валерия Александровна.