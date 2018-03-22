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22 марта 2018, 18:40
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Торжественное открытие III республиканских соревнований народов Севера «Игры детей Арктики»

Мой Север – нет земли прекрасней.
Просторно, высоко и сердцу и глазам.
Еще и оттого душа моя поет, что древние хранит обычаи народ.
Не выветрились, нет, не сгинули в золе обычаи,
Пускай народы на Земле узнают их…

22 марта в рамках профильной смены «Дети Арктики» на живописном озере Центра «Сосновый бор» состоялось торжественное открытие III республиканских соревнований народов Севера «Игры детей Арктики». Целью проведения соревнований является возрождение, популяризация и дальнейшее развитие самобытных народных видов физических упражнений, игр и состязаний коренных малочисленных народов Севера РС (Якутия). В этом году в Играх принимают участие школьники из 9 арктических северных районов республики, в которых проживают малочисленные народы Севера.

В начале открытия обрядовая группа ассоциации эвенов под завораживающие звуки северной мелодии провела обряд очищения, окуривая дымом гостей возле установленного у входа «дэльбургэ».

Почетными гостями торжественного открытия III республиканских соревнований народов Севера «Игры детей Арктики» стали председатель Постоянного комитета по проблемам Арктики и делам коренных малочисленных народов севера Государственного комитета (ИЛ Тумэн) Республики Саха (Якутия) Елена Христофоровна Голомарева, заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор Николаевич Губарев, министр спорта Республики Саха (Якутия) Георгий Русланович Балакшин, заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Юрий Иванович Семенов, заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Лена Степановна Иванова, директор Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Яна Николаевна Иванова и президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии, народный писатель Якутии Андрей Васильевич Кривошапкин.

Под торжественные фанфары начался парад судей и участников Игр. Парад открыла команда судейского состава Игр, главным судьей которой выступил исполнительный директор Федерации северного многоборья РС (Я) Станислав Евсеевич Андреев.

В III Играх детей Арктики участвует команда села Хатыстыр Алданского района в составе 10 спортсменов (Руководитель, тренер команды Валентина Егоровна Мартынова). Анабарский долгано-эвенкийский национальный улус представляет поселок Юрюнг-Хая с командой из 9 человек (тренер Саскылана Ивановна Кылтасова). Команда Верхоянского улуса представлена 10 спортсменами Табалахской средней общеобразовательной школы (Руководитель команды, тренер Татьяна Анатольевна Баишева). Команда Жиганского национального эвенкийского района принимает участие по всем видам соревнований – прыжки через нарты, эвенкийский футбол, бег на широких лыжах, северная борьба, метание аркана (Руководитель, тренер команды Шадрин Алексей Алексеевич). В Играх принимают участие юные спортсмены Экспериментальной школы-интерната «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля Нерюнгринского района и спортсмены села Иенгра (Руководитель Емельянов Александр Валентинович). Команду Ламынхинского национального наслега Кобяйского улуса (района) представляют  6 учащихся средней школы села Себян-Кюель (Руководитель, тренер команды Кейметинов Никифор Афанасьевич). Команда Оленекского эвенкийского национального района  представлена учащимися Оленекской средней общеобразовательной школы имени Х.М. Николаева (Руководитель, тренер команды Альбина Александрова Александрова). В этом году в соревнованиях впервые принимает участие команда из 10 человек из села Саккырыр Эвено – Бытантайского района (тренер Михаил Сергеевич Лукин).

Участники Игр дали торжественное обещание уважать достоинство участников и соблюдать правила в истинно спортивном духе во славу и во имя чести команды, а судьи дали торжественную клятву исполнять свои обязанности честно и ответственно, уважая достоинство участников и соблюдая правила в истинно спортивном духе!

В праздничной части открытия с концертными номерами выступили Матвей Шалугин, образцовый фольклорный долганский ансамбль «Ухтала» с танцем «Долганские узоры» (рук. Пелагея Туприна) и фольклорный ансамбль «Мэндэнэ» п.Табалаах Верхоянского улуса. А завершилось открытие зажигательным танцем ьээдьэ, запевалой которого стал эвенский певец Дмитрий Лебедев.

III республиканские соревнования народов Севера «Игры детей Арктики» объявляются открытыми!


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Источник: ЦОиОД "Сосновый бор".
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