Торжественная выписка младенцев, рожденных в Международный день защиты детей

5 июня в акушерском стационаре Якутской городской клинической больницы состоялась торжественная выписка родильниц с новорожденными, которые появились на свет в Международный день защиты детей 1 июня. 17 мам бережно прижимали к себе свои посапывающие сокровища : 9 девочек и 8 мальчиков. Стало уже доброй традицией, чтобы новорожденных при выписке напутствовали добрыми словами достойные, уважаемые люди, с доброй, позитивной энергетикой.

В этот раз поздравить мам и младенцев пришла почетный гость, главная мама Якутии, супруга Главы Республики Саха – Прасковья Петровна БОРИСОВА, председатель Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери Якутии». Ее теплые слова и добрые пожелания молодым матерям и новорожденным детям прозвучали настоящим благословением, как это всегда было принято с давних пор в нашем народе. Пусть дети растут здоровыми и умными, пусть радуют родителей, пусть легок и счастлив будет их жизненный путь.

Родильницам вручили памятные подарки и от души поздравили. Так же на торжественном мероприятии выступил с добрым поздравлением начальник Управления здравоохранения г.Якутска при Министерстве здравоохранения РС(Я) Леонид Аркадьевич АПРОСИМОВ.

Сердечно поздравил родильниц и новорожденных главный врач Якутской городской клинической больницы Николай Николаевич ВАСИЛЬЕВ и пожелал, чтобы сегодняшние мамы еще не раз оказались в гостеприимном Акушерском стационаре. Его слова были горячо поддержаны сотрудниками – заведующими отделениями роддома, врачами акушерами-гинекологами, врачами-неонатологами, врачами анестезиологами-реаниматологами, акушерками и медсестрами, которые с удовольствием пришли посмотреть на результат своей хорошей работы.

Тем временем, счастливые отцы, родные и друзья, с цветами и сюрпризами, терпеливо дожидались воссоединения семей в фойе и на крыльце корпуса акушерского отделения ЯГКБ. Уже после окончания мероприятия, через некоторое время, по периодическим взрывам шумного восторга, которые были слышны издалека, было понятно, что очередная мама с драгоценным свертком покинула гостеприимные стены городского роддома и попала в объятия своих родных и близких. Теперь каждый год 1 июня, Международный день защиты детей, будет волшебной долгожданной датой, добрым праздником Дня рождения чудесного солнышка, еще для 17 счастливых семей.