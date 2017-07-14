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Происшествия
14 июля 2017, 17:55
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Торговец пушниной в Алданском районе задолжал государству 25 миллионов рублей

В Алданском районе директор предприятия, осуществляющего закупку пушнины у населения, предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов. Общая сумма  уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость превысила  25 миллионов рублей. 

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора общества с ограниченной ответственностью  в совершении им преступления, предусмотренного п. б  ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налога в особо крупном размере).

Следствием установлено, что ООО,  основным видом которого являлась закупка пушнины у населения и дальнейшая перепродажа другой организации, с 2013 по 2014 финансовые годы  являлось налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения,  предусматривающую  освобождение от обязанности по уплате налога на добавленную стоимость. Однако, согласно Налоговому кодексу РФ, если по итогам отчетного периода доходы налогоплательщика превысили 60 миллионов рублей, он считается утратившим право на применение УСН с начала квартала, в котором произошло указанное превышение.

По данным следствия, в 1 квартале 2013 года предприятие существенно превысило сумму дохода в 60 миллионов рублей, о чем директору было достоверно известно. В этой связи он умышлено организовал и применил схему ухода от уплаты НДС путем совершения ряда сделок и операций, скрывающих истинную сумму дохода общества, полагая, что налоговые и следственные органы не смогут выявить незаконность совершенных им действий.

Обвиняемый вину в совершенном им преступлении не признал, от дачи показаний отказался. Несмотря на это, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного заключения.

Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает Управление СК России по республике.

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