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31 декабря 2016, 15:04
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ТОП 7 / Новогодний гид. 7 способов весело провести новогодние каникулы в Якутске

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Похмельные завтраки, походы в кино, интересные выставки, концерты, вечеринки и квесты: «Светский» публикует 10 поводов выйти из дома на зимних каникулах.

Опохмелиться

Сразу предупредим, что 1 января почти все заведения столицы будут закрыты. Там тоже работают люди и первый день года для всех одинаков!)

На второй день, когда дома дочерпаны остатки оливье и допито все выдохшееся шампанское, пора выбираться из дома. Начинать стоит с самых непритязательных мест: заедать пиво обжигающей курицей или хрустящими палочками в “Дикой утке” или в “Шерлоке”, ну или, плюнув на всякие приличия, мешать белую с пивом в пабе «Хантер».

Если душа просит чуть больше красоты и размаха, за щами с беленькой, домашним холодцом, индигиркой и прочими вкусностями идите в «Квартиру на Проспекте», в «Чочур Муран или в «Тыгын Дархан» к Николаю Иннокентьевичу.

похмелится

Сходить в театр

Под конец года выкроить время на походы в театр, как правило, не удается. Поэтому каникулы можно использовать, для того чтобы этот пробел восполнить. Тут тоже надо оговориться, что до конца каникул в режиме «театральных постановок» будет работать только Русский драмтеатр. 2 января в нем будут показывать комедию «Голодранцы и аристократы» Эдуардо Скарпета, 3 числа понравившуюся всем комедию – фарс «Тетки», 5 января комедию«Out of order или Тринадцатый номер» и 6 января комедию Рея Куни «Чисто семейное дело». Стоимость билетов 350-500 руб.

сходить в театр

Пройти квест

За год в Якутске расплодилось довольно много квестов. Стоить сходить, даже если вам уже «за 30» — пощекотать нервишки, блеснуть логикой и интеллектом.  Тут выбора много – найти ключ от комнаты, тайники, разгадать загадки, ужасающие квесты, ограбить банк, сыграть в казино и т.д. Нужно лишь вбить в поисковике «квест» и выбрать наиболее понравившуюся.  Стоимость  1999-3000 руб.

Пройти квест

Пойти в кино

Когда ваши биологические часы от беспробудного веселья поднимут вас в 7 утра, не тратьте время на соцсети и идите в кино. Обязательно посмотрите блокбастеры “Пассажиры”и “Викинг”, еще показывают «Изгой один: Звездные войны. Истории». Посмотрите картину якутского производства“Аптаах дорҕоон”(Волшебная мелодия), а для души, новый российский мультфильм “Три богатыря и Морской царь” или комедию “Ёлки 5”.

пойти в кино

Сходить на выставку

Один день каникул посвятить прекрасному и посетить постоянную экспозицию Галереи зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева. В галерее выставлена коллекция ведущих европейских школ и искусств народов Востока. 4 января в НХМ РС(Я) откроется интересная выставка «Бал кукол Снежной долины». Основная тема выставки «волшебные сказки». Вы можете увидеть кукольных героев всемирно известных сказок, и работы начинающих авторов сказочников.Стоимость билетов 50-100 руб.

сходить на выставку

Насладиться шоу — мероприятием

4 января состоится большой праздничный гала-концерт и V церемония фестиваля “Песня года” в ДК им. А.Е. Кулаковского. Во многом, якутская версия схожа с легендарным фестивалем – тут тебе и все мега звезды якутского небосклона и церемония награждения лауреатов. По входным билетам приятности – розыгрыш новогодних подарков от гипермаркета “Айгуль”. Там же выступят красавцы из конкурса “Мистер Якутск 2016”. Стоимость билетов 1000-1300-1500 руб.

В этот же день в Цирке, известная юмористка Валентина Чиркова даст программу “Бөтүүк сымыытын тула…” (Переполох вокруг петушиного яйца…). Увлекательные миниатюры, великолепные яркие образы, все это смешано с музыкой и песнями от якутской камеди-вумен “Чэвэйии”. Стоимость билетов 800-1500 руб.

Также рекомендуем посмотреть уникальный этно-рок мюзикл “Хотой уонна Хомус” в Саха театре. Стоимость билетов 1500 руб.

Насладится шоу - мероприятием

Протанцевать всю ночь

Одна из лучших танцевальных площадок «Европа», подсуетилась и решила сделать «Новогодний бал», который продлится аж все каникулы. 2 января можете посетить мексиканскую вечеринку в «Burritos Band» и 7 января сходить ночь искусств и электронной музыки на берегу океана в «Мой bar”.Стоимость билетов 300-1000 руб

протанцевать всю ночь

Удачных и приятных новогодних каникул!

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Источник: Мария РОЖИНА.
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