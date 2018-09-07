Топ-6 признаков идеальной любовницы с точки зрения мужчин

Одних мужчин возбуждают «глаза третьего размера», других — скромный образ учительницы младших классов. Так красота и раскованность или все-таки скромность и ум?

Мы хотим, чтобы нас любили не за что-то, а несмотря ни на что. Но как насчет секса? Посредственность здесь не прокатит: за высший балл нужно попотеть. Женщины всей планеты мучаются вопросом: как понравиться мужчине в постели? Дело не в особой технике. Если бы все было так просто, заветную инструкцию передавали бы из рук в руки, сообщает Рамблер.

У кого лучший «тюнинг», та и выиграла?

Будь уверена: мужчина стопроцентно заметил твою роскошную грудь или чувственные губы. Но это играет роль лишь на первом этапе знакомства и исключительно на уровне физиологии.

Когда женщина переходит в разряд любовницы — ее оценивают не по аппетитности отдельных частей тела. Общий образ — собирательный, а шикарная любовница необязательно красавица с обложки журнала.

Если обратиться к истории — известные любовницы, куртизанки и гетеры не отличались красотой. Зато сводили мужчин с ума невероятной женской энергетикой, голосом, улыбкой и движениями тела.

А гейши использовали секретную технику, по которой копировали жесты, мимику, поведение партнера. Становились «своей» на подсознательном уровне и побуждали возвращаться к ней вновь и вновь. А что важно для мужчин в наше время?

Топ-6 вещей, по которым мужчины оценивают любовниц

Эмоции

Замечала, что во время секса его глаза обычно открыты? Помнишь, как в «Красной Шапочке» — это чтобы лучше тебя видеть. Мужчина, как Серый Волк под прикрытием, подмечает все: выражение твоего лица, движения, глаза, жесты…

Ждет, как ты проявишь свои эмоции и, главное, получаешь ли кайф от происходящего. А потом съест тебя всю, в хорошем смысле этого слова.

От любовницы ему нужна отдача. Даже самый уверенный в себе самец желает видеть доказательства того, что он на правильном пути. Об этом пресловутая фраза: «Она лежала как бревно».

Не о технике секса, в которой девушка, возможно, отстает от порнозвезд. А именно об эмоциональном проявлении «того самого бревна».

Помни — демонстрация 50 поз из «Камасутры» необязательна (кроме того, он может задуматься, откуда у тебя такие богатые познания). Важно освобождать эмоции. Проще говоря, если тебе классно, то и мужчине классно.

Голос

Мужчины смотрят фильмы для взрослых непременно со звуком. Стоны возбуждают — ну куда же без них? Только учти: в кино допустима наигранность, а вот в жизни это не сработает.

Ему вряд ли понравится, если ты будешь стонать как раненая медведица. Мужчина «считывает» женщину — искренняя несдержанность, неглубокие вздохи подстегивают его возвращаться к любовнице еще и еще.

Где-то недавно читал, что с оргазмом тон голоса женщины понижается, а не повышается — а это еще та изюминка.

Кстати, не стонами едиными. Отлично пойдут сексуальные подсказки: «как, куда и как именно». Комплименты его телу или мужественности. Только сама не переборщи!

Отдельный момент — если вы решили поиграть с грязными словечками и пошлостями.

Раскованность

У женщин две крайности. Первая — разыгрывать инициативу и развратность (часто неумело). Вторая — скрывать ее (а вдруг он подумает, что я разгульная).

Иногда скромность возбуждает и подстегивает. Но когда ты в пятый раз снимаешь трусики только под одеялом с выключенным светом — это уже не смешно.

Мужчины признаются, что любовница, которая поддерживает его идеи в сексе — самая лучшая. Не просто поддакивает и с грустным видом «идет на плаху». А искренне принимает мужские желания, а еще лучше — когда желания совпадают.

Если найдешь золотую середину — он будет летать на крыльях счастья после первой ночи с тобой. Ведь раскованная, но не вульгарная женщина — большая редкость. Этот баланс «тяжело найти и легко потерять», как любят писать в статусах.

Женские формы

Ну вот мы и добрались до самого наболевшего. А важны ли женские формы? Важны! Но это не значит, что тщательно скрываемый под пуш-апом первый размер приговор. Да, мужчины любят грудь. Не все пышную, но все же.

Открою секрет: больше всего обращают внимание на… правильные пропорции тела и ухоженную фигуру. Доказано английскими учеными из университета Ньюкасла. Так что не спеши вгонять силикон — просто занимайся своим телом.

Но и это не главное. Сексуальность форм определяется не наполнением и размером, а подачей. Научись любить себя, управлять своим телом и правильно его преподносить. Именно поэтому в XVIII веке возбуждались от одного взгляда на обнаженное плечо, а сейчас и топлес не всегда зацепит.

Приелось! Мужчины до сих пор любят полуобнаженные тела. Красивое белье. Плавные движения. Умей «вкусно» подать свое тело — партнер непременно это оценит.

Легкость

Некоторые женщины после секса ведут себя так, словно тут же получили на мужчину права. Или рассчитывают как минимум на пять совместных детей. Секс и его послевкусие не должны нагружать. Недаром говорят, что мужчина мечтает о жене, чтобы «На кухне — кухарка, дома — хозяйка, в постели — любовница». Потому что он разделяет эти роли.

В разговорах «после» легкость тоже имеет значение. Ему необязательно знать, что у тебя горит квартальный отчет (когда вы недавно познакомились). Или борщ (если вы женаты 10 лет). Сейчас у вас секс! И никаких «Милый, какие планы на выходные».

Женственность

Мужчина может смириться, что ты носишь брюки, водишь «Рендж Ровер» и управляешь маленькой нефтяной компанией. Но в постели ты превращаешься в просто женщину, с которой он — мужественный герой.

Боишься показаться слабой и зависимой? Запомни, а лучше запиши: самодостаточность в постели неуместна. Будь одновременно слабой и раскованной. Сексуальной, но не дешевой.

Женственность в сексе — это о проявлении чувств, потребностей, открытый разговор, что и как нравится. Не разыгрывай отношения в постели по сценарию «Пришла, увидела, победила».

И самое главное — не жди в свою сексуальную зачетку высшего балла. В постели нет понятий «хорошо-плохо». Важно только искреннее обоюдное наслаждение партнеров. Наслаждайтесь процессом и не задумывайтесь над оценкой!