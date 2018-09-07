АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
7
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.09.2018, 18:12
Столица
Одна из лучших столичных школ получила новое здание
07.09.2018, 18:01
Происшествия
Фотофакт
В Якутске грузовик провалился в яму
07.09.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Топ-6 признаков идеальной любовницы с точки зрения мужчин
07.09.2018, 17:56
Красота & Здоровье
«Белая Роза Саха» справила вторую годовщину
07.09.2018, 17:45
Общество
Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
07.09.2018, 17:21
Экономика
Причал «Якутск» заработал в навигацию-2018
07.09.2018, 17:06
Столица
День города: Библиотеки приглашают на праздничную программу «Читай город»
07.09.2018, 16:48
Столица
Якутск готовится к Единому дню голосования
07.09.2018, 16:36
Культура & Образование
В Якутске состоится конкурс «Пою мою республику»
07.09.2018, 16:28
Происшествия
В Якутске грузовик врезался в автобус
07.09.2018, 16:14
Экология
Сильные порывы ветра и дождь ожидаются в субботу
07.09.2018, 16:00
Культура & Образование
Резонанс
Открытое письмо преподавателей и сотрудников Якутской ГСХА
07.09.2018, 15:59
Политика
В Якутии досрочно проголосовали более 4 тысяч человек
07.09.2018, 15:58
Политика
Александр Саввинов: Эти выборы сделали меня сильнее!
07.09.2018, 15:54
Политика
Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!
07.09.2018, 15:51
Политика
Фотофакт
Как решается судьба важных выборов в Ил Тумэн?
07.09.2018, 15:45
Происшествия
Вооруженный мужчина в маске ограбил продуктовый магазин в Якутии
07.09.2018, 15:37
Общество
Некролог
Ушел из жизни Александр Силин
07.09.2018, 15:30
Происшествия
Видео
Золотые унитазы: Особняк якутского Дональда Трампа взят штурмом
07.09.2018, 15:29
Экономика
«Ленанефть-2031» работает в Арктике
07.09.2018, 15:11
Происшествия
В Олекминске на одном и том же месте произошло два ДТП
07.09.2018, 14:58
Экономика
Якутия получит новые школьные автобусы
07.09.2018, 14:44
Происшествия
Резонанс
Экологическая катастрофа в Якутии: Айсен Николаев призвал ученых провести комплексное исследование
07.09.2018, 14:23
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ»: Еще одна новостройка в активе компании
07.09.2018, 14:14
Политика
Главная объединяющая сила
07.09.2018, 14:10
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
07.09.2018, 14:00
Общество
«Школа грамотного потребителя«: Национальный проект по жилью и городской среде будет реализован в Якутии
07.09.2018, 13:21
Спорт
Видео
ON-LINE! Видеотрансляция гран-при «Дмитрий Коркин-2018». День второй
07.09.2018, 13:11
Происшествия
В Якутске жулик, взяв в аренду машину, продал ее по запчастям
07.09.2018, 12:54
Происшествия
В Якутске вечеринка закончилась поножовщиной
07.09.2018, 12:42
Республика
В Олёкминске открылся кинозал
07.09.2018, 12:23
Красота & Здоровье
Ведущие ЛОР-онкологи проведут в Якутске консультации и осмотр больных
07.09.2018, 12:12
Экономика
Якутскэнерго проводит ремонт высоковольтных линий
07.09.2018, 11:52
Столица
В Борисовке-1 установлена воркаут-площадка
07.09.2018, 11:37
Происшествия
В Усть-Алданском улусе загорелась котельная, которая обеспечивает теплом объекты соцкультбыта
07.09.2018, 11:11
Столица
У горы Чочур Муран «распустился» фонтан в форме цветка сардана
07.09.2018, 11:00
Столица
Афиша
Полная программа Дня города Якутска
07.09.2018, 10:57
Политика
Честные выборы в Якутии обеспечат камеры, наблюдатели и КОИБы
07.09.2018, 10:44
Происшествия
Лучшая реклама Чурачинского СХПК? Односельчанин похитил у пенсионерки коробку сливочного масла
07.09.2018, 10:35
Общество
Три дома обманутых дольщиков будут сданы в Чурапче до конца года
07.09.2018, 10:24
Происшествия
В Якутии все еще идут лесные пожары
07.09.2018, 10:13
Происшествия
По информации о некачественном жилье для детей-сирот начата проверка
07.09.2018, 9:45
Происшествия
Ночные пожары прошли в Чульмане и Борогонцах
07.09.2018, 9:23
Общество
Хоть ложись и умирай: прокуратура нашла серьезные нарушения в оказании медпомощи осужденным
07.09.2018, 9:10
Происшествия
В Якутии банковский сотрудник снял с чужого счета 60 тысяч рублей
07.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 7 сентября 2018
07.09.2018, 0:26
Общество
Сегодня юбилеи депутата и артистки
07.09.2018, 0:00
Политика
9 сентября голосуем за Айсена Николаева!
06.09.2018, 23:44
Экономика
Подписано соглашение между РО ДОСААФ и ПАО «Якутскэнерго»
06.09.2018, 22:21
Происшествия
В Мирном подростки обвиняются в кражах и угонах
06.09.2018, 22:11
Политика
Фотофакт
Кандидат Пухов проиграл суд
06.09.2018, 21:57
Культура & Образование
Профориентационная работа Якутской ГСХА на международном уровне
06.09.2018, 21:29
Экономика
В Якутске энергетики оценили готовность потребителей к запуску тепла
06.09.2018, 21:06
Столица
Фотофакт
Ко Дню города открыта доска «Почетные граждане Якутска»
06.09.2018, 21:05
Столица
Якутск готовится к зиме: продолжается запуск тепла в социальные объекты и жилые дома
06.09.2018, 20:57
Политика
Женщины-общественницы — за Игоря Никитина!
06.09.2018, 19:57
Экономика
Энергетики завершили свой осенний благотворительный марафон
06.09.2018, 18:50
Культура & Образование
Издательство «Молодая гвардия» намерено продолжить сотрудничество с Якутией
06.09.2018, 17:48
Финансы
АЭБ предлагает перевести накопления на выгодный вклад «Зарплата плюс»
06.09.2018, 17:45
Экономика
График плановых ограничений на 7 сентября
06.09.2018, 17:05
Спорт
Стали известны имена первых полуфиналистов турнира Коркина
06.09.2018, 16:37
Столица
На Столичном рынке открылась теплая остановка
06.09.2018, 16:15
Политика
Муниципальные депутаты солидарны с российскими коллегами в поддержке Александра Саввинова
06.09.2018, 15:42
Красота & Здоровье
Видео
«Камелек» отмечает день рождения
06.09.2018, 15:23
Происшествия
Якутянка сядет на долгий срок за кровавую расправу
06.09.2018, 15:10
Спорт
Глава UWW: Якутск вновь станет эпицентром мировой борьбы
06.09.2018, 15:04
Экономика
Создатель атомного генератора отказал всем иностранным инвесторам. Он ждет встречи с руководством Якутии
06.09.2018, 14:40
Экология
АЛРОСА передала администрации Сунтарского улуса вещества для очистки воды
06.09.2018, 14:29
Политика
Михаил Железняк: «Александр Саввинов — надежный человек и настоящий патриот Якутска»
06.09.2018, 14:20
Политика
Голосуйте за Семёна Филиппова — за знания, опыт и профессионализм!
06.09.2018, 14:00
Столица
Позитив
Названы победители конкурса «Миллион цветов»
06.09.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Осеннее обострение: как не заболеть в межсезонье
Архив новостей
Красота & Здоровье
7 сентября 2018, 18:00
104

Топ-6 признаков идеальной любовницы с точки зрения мужчин

Одних мужчин возбуждают «глаза третьего размера», других — скромный образ учительницы младших классов. Так красота и раскованность или все-таки скромность и ум?

Мы хотим, чтобы нас любили не за что-то, а несмотря ни на что. Но как насчет секса? Посредственность здесь не прокатит: за высший балл нужно попотеть. Женщины всей планеты мучаются вопросом: как понравиться мужчине в постели? Дело не в особой технике. Если бы все было так просто, заветную инструкцию передавали бы из рук в руки, сообщает Рамблер.

У кого лучший «тюнинг», та и выиграла?

Будь уверена: мужчина стопроцентно заметил твою роскошную грудь или чувственные губы. Но это играет роль лишь на первом этапе знакомства и исключительно на уровне физиологии.

Когда женщина переходит в разряд любовницы — ее оценивают не по аппетитности отдельных частей тела. Общий образ — собирательный, а шикарная любовница необязательно красавица с обложки журнала.

Если обратиться к истории — известные любовницы, куртизанки и гетеры не отличались красотой. Зато сводили мужчин с ума невероятной женской энергетикой, голосом, улыбкой и движениями тела.

А гейши использовали секретную технику, по которой копировали жесты, мимику, поведение партнера. Становились «своей» на подсознательном уровне и побуждали возвращаться к ней вновь и вновь. А что важно для мужчин в наше время?

Топ-6 вещей, по которым мужчины оценивают любовниц

Эмоции

Замечала, что во время секса его глаза обычно открыты? Помнишь, как в «Красной Шапочке» — это чтобы лучше тебя видеть. Мужчина, как Серый Волк под прикрытием, подмечает все: выражение твоего лица, движения, глаза, жесты…

Ждет, как ты проявишь свои эмоции и, главное, получаешь ли кайф от происходящего. А потом съест тебя всю, в хорошем смысле этого слова.

От любовницы ему нужна отдача. Даже самый уверенный в себе самец желает видеть доказательства того, что он на правильном пути. Об этом пресловутая фраза: «Она лежала как бревно».

Не о технике секса, в которой девушка, возможно, отстает от порнозвезд. А именно об эмоциональном проявлении «того самого бревна».

Помни — демонстрация 50 поз из «Камасутры» необязательна (кроме того, он может задуматься, откуда у тебя такие богатые познания). Важно освобождать эмоции. Проще говоря, если тебе классно, то и мужчине классно.

Голос

Мужчины смотрят фильмы для взрослых непременно со звуком. Стоны возбуждают — ну куда же без них? Только учти: в кино допустима наигранность, а вот в жизни это не сработает.

Ему вряд ли понравится, если ты будешь стонать как раненая медведица. Мужчина «считывает» женщину — искренняя несдержанность, неглубокие вздохи подстегивают его возвращаться к любовнице еще и еще.

Где-то недавно читал, что с оргазмом тон голоса женщины понижается, а не повышается — а это еще та изюминка.

Кстати, не стонами едиными. Отлично пойдут сексуальные подсказки: «как, куда и как именно». Комплименты его телу или мужественности. Только сама не переборщи!

Отдельный момент — если вы решили поиграть с грязными словечками и пошлостями.

Раскованность

У женщин две крайности. Первая — разыгрывать инициативу и развратность (часто неумело). Вторая — скрывать ее (а вдруг он подумает, что я разгульная).

Иногда скромность возбуждает и подстегивает. Но когда ты в пятый раз снимаешь трусики только под одеялом с выключенным светом — это уже не смешно.

Мужчины признаются, что любовница, которая поддерживает его идеи в сексе — самая лучшая. Не просто поддакивает и с грустным видом «идет на плаху». А искренне принимает мужские желания, а еще лучше — когда желания совпадают.

Если найдешь золотую середину — он будет летать на крыльях счастья после первой ночи с тобой. Ведь раскованная, но не вульгарная женщина — большая редкость. Этот баланс «тяжело найти и легко потерять», как любят писать в статусах.

Женские формы

Ну вот мы и добрались до самого наболевшего. А важны ли женские формы? Важны! Но это не значит, что тщательно скрываемый под пуш-апом первый размер приговор. Да, мужчины любят грудь. Не все пышную, но все же.

Открою секрет: больше всего обращают внимание на… правильные пропорции тела и ухоженную фигуру. Доказано английскими учеными из университета Ньюкасла. Так что не спеши вгонять силикон — просто занимайся своим телом.

Но и это не главное. Сексуальность форм определяется не наполнением и размером, а подачей. Научись любить себя, управлять своим телом и правильно его преподносить. Именно поэтому в XVIII веке возбуждались от одного взгляда на обнаженное плечо, а сейчас и топлес не всегда зацепит.

Приелось! Мужчины до сих пор любят полуобнаженные тела. Красивое белье. Плавные движения. Умей «вкусно» подать свое тело — партнер непременно это оценит.

Легкость

Некоторые женщины после секса ведут себя так, словно тут же получили на мужчину права. Или рассчитывают как минимум на пять совместных детей. Секс и его послевкусие не должны нагружать. Недаром говорят, что мужчина мечтает о жене, чтобы «На кухне — кухарка, дома — хозяйка, в постели — любовница». Потому что он разделяет эти роли.

В разговорах «после» легкость тоже имеет значение. Ему необязательно знать, что у тебя горит квартальный отчет (когда вы недавно познакомились). Или борщ (если вы женаты 10 лет). Сейчас у вас секс! И никаких «Милый, какие планы на выходные».

Женственность

Мужчина может смириться, что ты носишь брюки, водишь «Рендж Ровер» и управляешь маленькой нефтяной компанией. Но в постели ты превращаешься в просто женщину, с которой он — мужественный герой.

Боишься показаться слабой и зависимой? Запомни, а лучше запиши: самодостаточность в постели неуместна. Будь одновременно слабой и раскованной. Сексуальной, но не дешевой.

Женственность в сексе — это о проявлении чувств, потребностей, открытый разговор, что и как нравится. Не разыгрывай отношения в постели по сценарию «Пришла, увидела, победила».

И самое главное — не жди в свою сексуальную зачетку высшего балла. В постели нет понятий «хорошо-плохо». Важно только искреннее обоюдное наслаждение партнеров. Наслаждайтесь процессом и не задумывайтесь над оценкой!

 

Источник: https://woman.rambler.ru/love/40689060-priznaki-idealnoy-lyubovnitsy-s-tochki-zreniya-muzhchin/?updated
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
01.09.2018, 14:24
Общество
SOS
Известный композитор Якутии просит о помощи
06.09.2018, 1:47
Политика
Эксклюзив
Верховный суд России вернул на выборы Ивана Данилова
01.09.2018, 15:57
Желток
Резонанс
Экс-премьер Якутии переехал в Москву на ПМЖ
01.09.2018, 13:28
Происшествия
Эксклюзив
Резонанс
Следствие хочет арестовать имущество Николая Местникова
01.09.2018, 13:39
Происшествия
Резонанс
Новые подробности хода уголовного дела известного оперативника Белюнаса
02.09.2018, 8:37
Политика
Резонанс
Экс-министр Якутии перешел в оппозицию?
05.09.2018, 20:33
Политика
Резонанс
Против Александра Акимова применяют грязные технологии
02.09.2018, 11:56
Желток
Позитив
Экс-мэр Якутска — не вампир!
02.09.2018, 8:28
Происшествия
В Якутии продолжает гореть много лесов
03.09.2018, 23:36
Политика
Эксклюзив
Интрига по Жиркову сохраняется
03.09.2018, 9:28
Происшествия
Прокуратура возбудила дело на якутского министра
02.09.2018, 8:26
Происшествия
В Якутии загорелся жилой дом
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
07.09.2018

Александр Саввинов: Эти выборы сделали меня сильнее!

Политика
07.09.2018

Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!

Некролог
Общество
07.09.2018

Ушел из жизни Александр Силин

Видео
Происшествия
07.09.2018

Золотые унитазы: Особняк якутского Дональда Трампа взят штурмом

Экономика
07.09.2018

«Ассоциация строителей АЯМ»: Еще одна новостройка в активе компании

Экстра
Политика
07.09.2018

Кадровый указ врио главы Якутии

Афиша
Столица
07.09.2018

Полная программа Дня города Якутска

Фотофакт
Политика
06.09.2018

Кандидат Пухов проиграл суд