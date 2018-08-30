Топ-5 мужских вещей, которые ненавидят женщины

В вопросе стиля у рядового мужчины две крайности: или он не заморачивается совсем и надевает то, что первым выпало из шкафа, или настолько старается, что это выглядит нелепо. Мы выбрали ту одежду, при виде которой женщине хочется сбежать, потому что в ее голове возникают нелестные ассоциации или ироничные комментарии в адрес кавалера, сообщает Рамблер.

Обтягивающие джинсы: он гей

Возможно, в детстве он мечтал о карьере балетмейстера. Но это не повод травмировать психику окружающих, демонстрируя все, что должно быть скрыто. Такие джинсы сразу вызывают сомнения в его сексуальной ориентации. Смотрится такая одежда нелепо и превращает фигуру в перевернутый треугольник.

Цветочные принты: он лодырь

Эта рубашка издалека кричит о желании развлекаться. Конечно, если любовь к гавайской тематике непреодолима, такой принт можно носить на пляже. Но когда встречаешь такого мужчину в бизнес-центре, хочется верить, что он только что совершил перелет из Ибицы в Москву, а его багаж потерялся.

По секрету: стильные мужчины даже на пляже отдают предпочтение однотонным льняным рубашкам.

Спортивная одежда: он гопник

Однажды он потратил все деньги на дорогой спортивный костюм — и с тех пор носит его повсюду, потому что не может вернуть кредит, выданный на эту модную покупку. Именно такие мысли приходят в голову при виде парней, с ног до головы одетых в Adidas, Puma, Nike (нужное подчеркнуть). Появляться так на улице было модно в криминальные 90-е, а сегодня спортивный костюм уместен только в фитнес-зале или на загородном пикнике.

Футболка без рукавов: он качок

Полная безвкусица, которую, как правило, сопровождает яркая надпись: «Секс-машина», «Царь, просто царь», «Лучший любовник в мире»… Так любят одеваться фитнес-парни — невольно возникает подозрение, что больше им и похвастаться нечем, кроме как горой мышц.

Просто выбросьте эту вещь в мусорную корзину. А если совсем жалко, отвезите на дачу. Но показываться в этом на людях неприлично.

Короткие шорты: он инфантил

Мужские шорты выше колена — модный тренд, который многие из нас отказываются принимать. Такой мужчина напоминает английского первоклассника (и вызывает подозрение в своей незрелости). К слову, если мужчина разгуливает в таких шортах вдоль бассейна или играет в пляжный волейбол, мы вовсе не против. Дресс-код должен соответствовать месту.