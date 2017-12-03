Топ-5 мутантов Якутии

Многие слышали о необычных животных, шокирующих своим видом. Фотографии, отредактированные и нет, рассылаются по мессенджерам, оставляя пространство для фантазий, что может послужить причиной. О пяти самых интересных мутациях по версии ЯСИА и их причины — в нашем материале.

1. Пятилапая ондатра

В Верхневилюйском улусе охотниками в капкан была поймана пятилапая ондатра. Это случилось 2008 году. Лишняя лапка была сформированная, но ее мышцы не были развиты. Предположительно, конечность использовалась в качестве дополнительного хвоста. Эксперты сошлись во мнении, что это не генетическая мутация, а результат ошибки внутриутробного развития. Также ученые не исключили того, что причиной лишней лапки могло послужить загрязнение природы человеком.

2. Теленок с двумя головами

Аномалия была зафиксирована в селе Харбалах Таттинского улуса. Этот случай не единственный. Подобное происходило в США, Колумбии, Грузии, Марокко и в западной части России. Такая мутация называется полицефалия — генетическое расстройство, в результате которого животное рождается с двумя и более головами. В природе такое появляется нередко. Некоторые виды могут спокойно продолжать жить с таким недугом. К несчастью, харбалахский двуглавый теленок не мог принимать стоячее положение из-за тяжелой головы и прожил всего пару месяцев.

3. Четырехглазый лисенок

В Покровской звероферме в 2009 году был рожден необычный лисенок: на его лбу расположились две морды и четыре глаза. Детеныш умер в тот же день. Через десять дней после рождения его замороженное тело передали сотрудникам Зоологического музея при тогдашнем ЯГУ, которые сохранили его в формалине. По словам экспертов, органы были сформированы нормально. Также они считают, что такая мутация может быть вызвана из-за токсического или пищевого отравления лисицы на начальной стадии беременности.

4. Золотой карась

Сказочное существо поймал житель села Далыр Верхневилюйского улуса. Оказалось, что такие рыбы впервые были зафиксированы еще в 1951 году. Их подробно описал ихтиолог Федор Кириллов, и, открыв их, дал имя: якутский карась. Такой окрас они принимают в период нереста с июня по август. Необычный вид объясняется тем, что в это время кровянистые тельца активируются и придают необычный оттенок. «Золотой карась» водится в Якутии издревле, но в Верхневилюйском районе он встречается впервые. Также существует «серебряный карась», и, как ни странно, он встречается куда реже, чем золотой.

5. Единорог

В кунсткамере Зоологического музея СВФУ содержится косуля с одним рогом посередине головы. Это очень редкий тип деформации рогов, но он встречается повсеместно. Например, в Словении в 2015 году «единорога» подстрелили во время охоты. Также подобный мутант был найден в Италии в 2008 году. Ученые утверждают, что и раньше были зафиксированы случаи рождения косуль и оленей с одним рогом, но расположение рога в середине – редкость. С весны по осень рога у них мягче, более чувствительны и склонны к травмам, и как раз в этот период могут появиться «единороги», считают ученые.