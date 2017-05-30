Топ-11 завидных холостяков Якутии по версии Кэрэ Куо

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У Ан-24 авиакомпании «Якутия» в полете отказал один из двигателей
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Ребенок упал в котлован в Якутске: новый виток дела
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Большой пожар в Якутске
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Стартовала экологическая акция «Антисвалка»
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  Народный ансамбль «Тойук» провел отчетный концерт
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С «Управдомом» за чистый двор
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На Якутской ГРЭС-2 прошли испытания третьей газотурбинной установки
29.05.2017, 16:45
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Приезжайте к нам на Колыму, лечить!
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С любовью по жизни…
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В финале комплексной спартакиады встретятся 1000 юных якутян
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В Якутске появится новый автобусный маршрут № 9
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Скачки: призы Глав улусов получили фавориты
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Красота & Здоровье
Записки главврача: О «Вежливом здравоохранении»
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Какая градостроительная политика нужна Якутску
29.05.2017, 15:40
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Куда пойдут деньги от продажи акций АЛРОСА-Нюрба и избавится ли «Комдрагмет» от ресторанов
29.05.2017, 15:12
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Команда ФАПК «Якутия» — лучшая на фестивале «Полевая кухня-2017»
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Начинается пожароопасный сезон
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Интеллектуальный чемпионат «Сахаэнерго» получил поддержку федерального агентства
29.05.2017, 14:39
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Год добра: присоединяйтесь к «Эстафете добра»!
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Компания «Камелек» объявляет конкурс детских рисунков
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29.05.2017, 14:19
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Встречай весну вместе с Камельком!
29.05.2017, 14:14
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Якутия заняла первое место в РФ по явке на праймериз ЕР
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Для ветеранов Якутска проведен «Теплый май»  
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Союз строителей Якутии победитель!
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Паводковая обстановка в Якутии
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ЯИПК готов к подготовке рабочих кадров по новым стандартам
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В Нерюнгри вернулась зима
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В Якутске оглашен приговор мужчине испугавшему полицейского
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Паводок – 2017: напряженная обстановка сохраняется на реках Колыма и Алазея
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Василий Надеев – победитель праймериз в Ленском районе
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Желток
29 мая 2017, 23:34
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Топ-11 завидных холостяков Якутии по версии Кэрэ Куо

Помните веселую песню о грустном? О том, что на десять девчонок по статистике девять ребят? Простая арифметика вносит такие большие проблемы в жизнь женщин, ведь из этих девяти нужно выбрать еще и самого достойного спутника. Тем временем, среди завидных холостяков числятся 11 якутян, которые еще не связали свою жизнь узами брака. Кто они? Смотрим подборку портала Кэрэ Куо — kerekuo.ru


Айаал ЛАЗАРЕВ
Возраст: 31 год
Мастер спорта международного класса, многократный победитель международных турниров. Является чемпионом Азии по вольной борьбе, став, таким образом, первым спортсменом Якутии, который смог добиться такого триумфального успеха на турнире международного уровня. Как несложно догадаться, ведет здоровый образ жизни и активно пропагандирует ЗОЖ. Был выбран официальным лицом комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Якутии. Работает в страховой компании «Стерх».


Костас МАРСАН
Возраст: 41 год
Известный режиссер, прославившийся на всю Россию, благодаря своей работе — детективному фильму «Мой убийца». Впервые за историю независимого кино Якутии картина вышла в широкий прокат в странах СНГ, а также получила номинацию премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус», как лучший иностранный фильм. Череда достижений якутской ленты не заканчивается до сих пор. Возможно, обо всех своих успехах талантливый и интеллигентный режиссер вскоре рассказывать своей будущей избраннице?


Антон ВАСИЛЬЕВ
Возраст:
Общественник-доброволец, инициатор благотворительного проекта «Чороон добра». С 2006 года ведет альтруистский образ жизни, а именно помогает нуждающимся и убирает мусор на улицах Якутска. Антон вырос в многодетной семье, поэтому он отлично понимает, как тяжело, порой, бывает таким семьям. Пропагандирует ЗОЖ, а в прошлом году стал «Человеком года», победив в номинации «Общественный деятель». Он все так же продолжает делать добро, вовлекая в это окружающих.


Айаал АДАМОВ
Возраст: 26 лет
Режиссер, основатель видеопродюсерской компании «URUI FILM», которая занимается производством документальных фильмов, имиджевых и социальных роликов. Популярность обрел как персонаж Злой Мамбет — исполнитель юмористических каверов на популярные российские и зарубежные песни. Сейчас Айаал сменил направление и вкладывает свое творческое, концептуальное видение в социально-значимые проекты. Так, например, его серия короткометражных роликов «Повседневные герои» рассказывает о самых обычных работниках, чья работа очень важна для развития республики. Также стоит отметить его видео «Urui Trip», позитивно влияющее на туристическую сферу Якутии.


Денис АНТИПИН
Возраст: 25 лет
Вайнер, стенд-ап комик, креативный директор лофт-кафе «Wild Child». Член команды КВН Премьер лиги «Сборная Якутска-СВФУ» покорил многих своим юмором и нестандартным внешним видом. В настоящий момент Денис является одним из самых популярных пользователей якутского Instagram. Его также очень любят дети, именно поэтому в свободное время вайнер с удовольствием общается со школьниками на классных часах. Приверженец вегетерианства.


Дмитрий КОВАЛЬСКИЙ
Возраст:
Учитель биологии столичной общеобразовательной школы №17, победитель «I-го Официального регионального тура всероссийского конкурса «Мистер Россия-2013». Прекрасно сочетает в себе ум, внешнюю привлекательность и самоиронию. Ежегодно Дмитрий Владимирович попадает во всевозможные рейтинги самых красивых людей Якутии.


Анатолий БУДКОВ
Возраст: 25 лет
Модель, «Вице-мистер Якутск» работает в нефтегазовой промышленности, занимается продвижением и продажей газоаналитического оборудования. Недавно принял участие на Неделе моды в Москве. Числится в качестве модели в агентстве «Modus VivendiS», но сам признается, что модельный бизнес его не привлекает.


Михаил БАТЮШКИН
Возраст:
Главный редактор журнала «Звезды Туймаады», организатор музыкальной премии «Дохсун». Окончил отделение журналистики Филологического факультета СВФУ. Активно ведет общественный и светский образ жизни, тесно дружит со многими артистами якутской эстрады.


Степан ПОРЯДИН
Возраст:
Продюсер, актер, резидент творческой группы «DetSaT». Активно занимается продвижением якутского кинематографа, участвует в создании фильмов.


Валентин МАКАРОВ
Возраст: 29 лет
Актер драматического театра и кино. Широкому зрителю наиболее известен, как главный исполнитель ролей в фильмах «Кэрэл» и «Таптал». В 2010 году стал лауреатом конкурса «Поют драматические актеры», проводимым Союзом театральных деятелей РС (Я). В этом году на фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске получил приз зрительских симпатий за фильм «Кэрэл». Отлично поет и играет на гитаре.


Петр БОРИСОВ
Возраст:
Хореограф, директор школы танцев “Dance Empire”, которую открыл будучи студентом. В 2016 году признан победителем в номинации «Latino show» международного фестиваля «Hot winter Siberia-2016». Выступал продюсером группы «Divas».

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Источник: http://kerekuo.ru/component/k2/item/2131-top-10-zavidnykh-kholostyakov-yakutii
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