Топ-10 самых дорогих якутских фильмов

В Якутске продолжаются съёмки фильма Никиты Аржакова «Тыгын Дархан». На данный момент в этот масштабный проект вложено более двухсот миллионов рублей. Давайте вспомним, какие еще якутские картины имели довольно солидный бюджет.

«Тайна Чингис Хаана» (2009) – 10 миллионов долларов

Историческая драма производства «Сахафильм», режиссёр картины – Андрей Борисов. Фильм обошёлся в 10 миллионов долларов (~330 миллионов рублей по курсу доллара 2009 года). Его считают первым полномасштабным проектом в якутском кинематографе. К сожалению, «Тайна Чингис Хаана» вызвала неоднозначную оценку критиков, а сборы не покрыли затраты – по данным «Кинопоиска», они составили чуть меньше 40 миллионов рублей.

«Первые» (2018) – 70 миллионов рублей

Фильм снят российской кинокомпанией «Каро Продакшн» совместно с «Сахафильмом». Республика вложила в этот проект 70 млн рублей. Cейчас его можно посмотреть в кинотеатрах. Кассовые сборы за первые две недели составили чуть больше 8 миллионов рублей. Отметим, что картина снята по пьесе якутского писателя Владимира Федорова «Созвездие Марии». Также в нём сыграли наши актёры, как в основных ролях, так в массовке. Продюсер фильма Юрий Обухов назвал фильм скорее художественным, чем документальным.

«Снайпер Саха» (2010) – 18 миллионов рублей

Режиссёр – Никита Аржаков, производство – «Сахафильм». Исторический фильм рассказывает о якутском снайпере Семене Ардахове, прообразом которого послужили воины-снайперы Великой Отечественной Войны из нашей республики. Картина получила в большей степени положительные отзывы и была оценена как критиками, так и зрителями.

«Мой убийца» (2016) – 5 миллионов рублей

Один из самых успешных якутских фильмов на российских и международных фестивалях. Он становился номинантом и победителем разнообразных фестивалей и конкурсов республиканского, российского и международного уровней. Больше всего внимание привлекло попадание детектива в лонг-лист фильмов на номинацию престижной премии «Золотой глобус». В прокате, который шёл по Якутии дважды – с названием «Сайсары кюелгэ» и с обновленным «Мой убийца» – он собрал пять миллионов рублей.

«Государственные дети» – 4 миллиона рублей

Для режиссера Александра Лукина художественный фильм «Государственные дети» стал дебютом. Он рассказывает о дружбе эвакуированной в Якутию с Урала девочки Оли и мальчика-саха Кеши. Действие сюжета происходит зимой 1943 года. Съемки проходили в Намском и Хангаласском районах.

«Республика Z» (2018) – 4 миллиона рублей

Эта картина стала первой на тему зомби-апокалипсиса в якутском кинематографе. Режиссёр Степан Бурнашев называл свой фильм развлекательным, а его жанр он определил скорее как комедию, чем хоррор. Работа над проектом «Республика Z» шла чуть более полутора лет.

«Айыы уола» (2014) – 3 миллиона рублей

Биографический фильм о талантливом артисте Александре Самсонове-Айыы уола стал одним из коммерчески успешных фильмов в прокате. Он собрал в кинотеатрах в три раза больше денег, чем было в него вложено. Это связано, конечно же, с качественной работой киностудии «Арт Дойду» и режиссёра Эдуарда Новикова, а также с огромной народной любовью к популярному в 90-е годы певцу, который так рано ушел из жизни.

«Муммуттар» (2015) – 3 миллиона рублей

Приключенческая драма, рассказывающая о реально произошедшем случае, стала настоящим кинохитом. По данным компании «Невафильм Research» за 2015 год, она попала в список самых кассовых российских фильмов. Дебютная работа режиссёра Алексея Амбросьева была отмечена на фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» за лучшую музыку.

«Царь-птица» (2018) – 3 миллиона рублей

Фильм режиссёра Эдуарда Новикова ещё не вышел в кинопрокат, но уже сделал себе имя, победив в основной программе 40 Московского международного кинофестиваля. Отметим, что критиками подчёркивался скромный по российским и международным меркам бюджет картины-триумфатора.

«Кэрэл» – 2,5 миллиона рублей

Фильм Валентина Макарова и Иннокентия Луковцева побил рекорд по кассовым сборам. Романтическая история любви незрячего музыканта и учительницы музыки собрала 10,5 миллионов рублей в кинотеатрах республики. Это одна из самых успешных работ якутского кинематографа. На счёту у создателей — победа в I международном фестивале арктического кино «Золотой ворон», Гран-при 26 международного кинофестиваля в Анапе, три награды V Якутского кинофестиваля.

«Кэскил-3» – 2 миллиона рублей

Последняя часть любимой комедии якутян стала самой высокобюджетной в трилогии. Кинокомпания «Детсат» подытожила историю главного героя, простого парня Кэскила. Создатели фильма признавались, что делали ставку на юмор, сняв простое семейное кино для взрослых и детей.