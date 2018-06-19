Томпонские вымогатели приговорены к реальным срокам лишения свободы и штрафам

К реальным срокам лишения свободы и крупным штрафам приговорил суд Томпонского района троих мужчин, вымогавших у односельчан деньги с угрозой применения насилия. Преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору — вымогательство и разбой, были совершены в период с 30 октября по 1 ноября 2017 года в п. Хандыга.

30 октября 2017 года ранее судимый мужчина распивал алкогольные напитки с двумя знакомыми. Обнаружив айфон, потерянный братом хозяина квартиры, он попросил вознаграждение за находку, две тысячи рублей. Хозяин на условие согласился, отдал в залог свой телефон марки BQ и получил найденный айфон. Заняв требуемую сумму, он позвонил алчному гостю, тот пришел, забрал свое вознаграждение, но телефон BQ не принес.

Возмущенный наглостью гостя законный владелец телефона стал звонить и требовать возврата своего сотового.

Гость с товарищем пришли на следующий день рано утром и, за неуважительное отношение, избили хозяина и пытавшегося остановить их второго участника застолья. В процессе им пришла идея получить с пострадавших еще больше денег. Преступники потребовали передать им 50 000 рублей в течение одной недели, сообщив, что в случае отказа применят по отношению к хозяину квартиры и его другу насилие.

Через несколько часов вымогатели пришли уже втроем, потребовали передать им 10 000 рублей в этот же день, опять избили и угрожали потерпевшим убийством. Похитив телефон Samsung, банковскую карту Сбербанка, куртку Canada Goose и часы, а также зимние ботинки, мужчины ушли.

На следующий день, 1 ноября, аппетит вымогателей усилился: потребовали передать им 50 000 рублей в этот же день. Пострадавшие обратились в полицию, на следующий день, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, один из них передал 5000 рублей одному из преступников.

В суде подсудимые полностью признали свою вину, согласились с предъявленным обвинением в полном объеме, ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке, активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений, очевидно, надеясь на условный срок.

Однако, как отмечено в приговоре, подсудимые совершили ряд тяжких, дерзких и циничных преступлений, имеющих высокую социальную опасность для окружающего общества. Суд пришел к выводу о назначении наказаний, связанных с реальным лишением свободы, назначив троим подельникам наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев, 3 года 6 месяцев и 6 лет, а также штрафы в размере от 80 до 150 тысяч рублей.

В апелляционных жалобах осужденные не согласились с приговором, посчитав назначенное им наказание чрезмерно суровым, просили суд назначить им наказания, не связанные с реальным лишением свободы. Однако Верховный суд Республики Саха (Якутия) приговор суда оставил без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

По материалам, предоставленным пресс-службой Верховного суда Республики Саха (Якутия).