Томмотские КВНщики, шутя, решали проблемы экологии 

Городской конкурс КВН «Зелёная планета», посвященный году экологии, собрал 1 декабря любителей искрометных шуток в Центре культуры «Слюдянник» города Томмота. Участие в игре приняли две команды: «Экопост пионерский», (Томмотская санаторная школа–интернат), капитан Динара Баймишева и «ЭРЭНКА», (школа №6), капитан Виктория Кузнецова.

В ходе игры команды состязались в юморе, смекалке, находчивости и артистизме в 5 творческих конкурсах: приветствие «Мы разве еще не знакомы», разминка «К чему бы это», конкурс капитанов «Экскурсия по…», СТЭМ «Бережем планету вместе», музыкальный конкурс «Наш дом – Планета!»

В перерывах между выступлениями команд, ведущая Анастасия Архипова, проводила интересные игры с болельщиками. Самые активные получили памятные подарки.

Выступления команд запомнились зрителю яркими и смешными творческими номерами, искрометными шутками на разминке и задорными песнями в музыкалке. Но конкурс есть конкурс и жюри в составе общественного деятеля Рената Нахиева, педагога–организатора школы №23 Маргариты Гринь, председателя общества педагогов–ветеранов Людмилы Коростелевой, библиотекаря городской библиотеки Нины Ланцевой и специалиста администрации Юлии Зиновьевой присудило первое место команде «Экопост пионерский».

Номинация «Смеяться разрешается» была присуждена команде школы №6, а лучшим игроком, по мнению жюри, стала Виктория Кузнецова. Командам вручили дипломы и денежные призы.

Зрители получили огромный заряд положительных эмоций и море позитива, а команды – стимул к дальнейшему развитию и творческим успехам.