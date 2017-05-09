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9 мая 2017, 15:02
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Томмотцы встречают День Победы

72 года назад отзвучали последние выстрелы трагической и незабываемой войны. Много воды унесла река времени с тех пор .Заросли шрамы окопов , исчезли пепелища сожжённых городов ,выросли новые поколения. Но не заживают раны в сердцах человеческих и мы вновь и вновь возвращаемся в те суровые годы, к тем героическим дням.

8 мая Управление культуры г. Томмот, под руководством главного методиста Елены ЕЛИСТРАТОВОЙ, подготовило литературно – музыкальную композицию, «Сердце помнит! Не забудет никогда ! Зал ЦК « Слюдяник» был переполнен. Погас свет и на сцене начали зажигаться маленькие огоньки света. Их становилось больше и больше. Первыми выступила танцевальная группа детской школы искусств ( руководитель Лидия Лелеко). Все солисты :Михаил Кордюк ,Алексей Семёнов, Дарья Бритвина, Виолетта Захарова, Екатерина Цветкова, Мальвина Аверина, Екатерина Буланкина –пели так душевно и проникновенно ,что многие в зале вытирали слёзы .Профессионально и талантливо выступили учащиеся школы № 8, а также творческая группа специалистов администрации города и управления культуры .В завершении концерта всех присутствующих поздравил глава МО «Город Томмот,» Александр Заверюха. Под песню «День Победы» и очень яркий танец группы ЦК «Слюдяник»( руководитель Бояркина Наталья ) все участники вышли на сцену. Зал аплодировал стоя .Благодарные зрители кричали: «Молодцы!Браво»!

Вечером возле Обелиска Славы состоялась традиционная акция «Свеча Памяти» . Каждая горящая свеча – это дань памяти тем , кто не побоялся встать на защиту Родины , кто своей жизнью обеспечил будущее для следующих поколений. современной молодёжи , живущей в мирное время под чистым небом, нужно это помнить. Менялся почётный караул .Подходили горожане, зажигали свечи. И вот уже из горящих свечей выложены слова «Мы помним»…
На сцене, с литературно-музыкальной композицией «Память взывает» (руководитель АРХИПОВА Анастасия) выступили учащиеся школ № 8, № 23 п.Синегорье,№36 п.Алексеевск и школы № 6. Танцевальная группа «Микс» (руководитель Юлия МАКСИМОВА).

В формате «свободного микрофона» все желающие могли выступить и тем самым почтить память погибших в войне. Запомнилось выступление второклашек Даши ЧЕМЧУГОВОЙ и Софии ШЕВЧЕНКО.С глубоким чувством патриотизма они прочитали стихи.

«Свеча не плавится, не плачет, не рыдает.
Она о павших в страшных битвах вспоминает»…

фото Юрия БАЛЫКИНА, г. Томмот

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Источник: Татьяна ЛЕБЕДЕВА, Алданский район
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