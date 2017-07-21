Только один молодой человек пожелал отправиться на службу по контракту

Большинство призывников в Якутии не годны для службы.

Во время весеннего призыва из Якутии в ряды вооруженных сил отправилось 1500 молодых людей. Среди них 800 человек с высшим и средним профессиональным образованием.

Сейчас они проходят военную службу на территории Восточного военного округа, в частности, в Амурской области, Приморском крае и на Сахалине. Некоторые из них приняли присягу. Об этом сообщили работники республиканского военного комиссариата.

Представители комиссариата отметили, что в последнее время значительно снижается число уклонистов. В то же время большинство призывников не годны для службы по состоянию здоровья.

Также в этом году не удалось набрать военнослужащих на контрактную службу. Из республики планировалось отправить в военные части около 200 человек, но пройти службу по контракту захотел только один, сообщает nvk-online.ru.