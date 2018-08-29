Титулованные борцы приедут на мемориал Коркина

Предстоящий XI Международный турнир Гран-при по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина продолжает собирать под свои знамена сильнейший состав участников за всю историю его проведения. Как стало известно Sportyakutia.ru, помимо титулованных борцов из зарубежных стран, свое согласие на участие в турнире дали российские борцы, среди которых есть фамилии и лидеров сборной страны.

Итак, в Якутск ожидается приезд действующего чемпиона Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сослана Рамонова. Предполагается, что осетинский вольник выступит на ковре «Триумфа» в весовой категории до 70 кг, где составит конкуренцию и без того боевому составу участников.

И кстати, любопытный факт — для Сослана Рамонова — Якутск можно назвать счастливым городом. Об этом не раз признавался и сам спортсмен. Ведь именно на коврах чемпионатов России, проведенных в столице Якутии, осетинский борец и завоевывал путевки на триумфальные для него чемпионат мира (2014) и Олимпийские игры (2016).

Еще одним интересным участником Мемориала «Дмитрий Коркин» станет, безусловно, участие Азамата Тускаева. Один из лидеров сборной России в весовой категории до 57 кг, наверняка жаждет реванша с Арыйааном Тютриным. Напомним, именно якутский борец остановил в четвертьфинале Тускаева, которого прочили фаворитом чемпионата России в Одинцово.

В весовой категории до 61 кг выступит бронзовый призер чемпионата России-2018 Зелимхан Абакаров. Этот борец, представляющий Чеченскую республику и Московскую область, за последние годы не сходит с призового пьедестала, практически всегда занимая места на турнирах, в которых принимает участие. И на турнире в Якутске Абакаров наверняка нацелен как минимум на бронзовую медаль.

Сборную команду России на Коркинском турнире в весовой категории до 86 кг представит действующий чемпион Европы и один из самых перспективных российских вольников Артур Найфонов.

В одной из самых ожидаемых болельщиками весовой категории до 74 кг, где выступят два олимпийских призера Франк Чамизо и Ихтиор Наврузов, а также монгол Гагзориг Мандахнаран сборную Россию представит Никита Сучков. Красноярец в прошлом году уже приезжал в Якутск, где одержал уверенную победу. Повторить успех в этот раз будет сложнее, но перспективная и яркая борьба Сучкова на ЧР в Одинцово, вселяет уверенность поклонникам его таланта.

В весе до 92 кг будет бороться еще один красноярец, но уже более титулованный и опытный Анзор Уришев. Он двукратный чемпион Европы и дважды его призер, а также чемпион Гран-при Иван Ярыгина и участник Олимпийских игр в Лондоне. В богатом послужном списке у Анзора Уришева также десять медалей чемпионатов России, две из которых золотые. Представьте только, красноярский борец с 2009 года всегда занимает призовые места на чемпионатах России!

В весовой категории до 97 кг российскую команду представит еще один титулованный борец из Красноярска Юрий Белоновский. Многократный призер чемпионатов России является еще и одним из рекордсменов нашего Коркинского турнира. На коврах Якутска памяти великого тренера Дмитрия Коркина, красноярский богатырь трижды становился его победителем (2009, 2016, 2017).

Помешать Белоновскому стать четырехкратным чемпионом Коркинского турнира может воспитанник амурской школы борьбы, победитель и призер международных турниров Игорь Овсянников, который также выступит в Якутске в составе сборной команды страны.

XI Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина пройдет 5-8 сентября в Центре спортивной подготовки «Триумф». Турнир приурочен к знаменательной дате – 90-летию со дня рождения Дмитрия Петровича Коркина. В связи с юбилеем установлен рекордный призовой фонд, который составит 180 тысяч долларов. Победители получат по 7 тысяч, вторые и третьи призеры – по 5 и 3 тысячи долларов соответственно.