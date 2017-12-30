Титулованная якутская красавица стала многодетной мамой!

26 декабря Мисс Якутия – 2004, главный редактор портала «Кэрэ Куо» Туйаара АЛААС родила третьего ребенка, и стала многодетной мамой, о чем сообщила в соцсети.

Туйаара с мужем уже воспитывают двух сыновей – Арчылаана и Тимура. Подробности о новорожденном ребенке пока не сообщаются.

Туйаара всю беременность была очень активной, до последнего в прямом эфире НВК САХА вместе с другими соведущими вела передачу «Город женщин», занималась своим порталом «Кэрэ Куо», посещала мастер-классы и светские мероприятия.

Желаем семье АЛААС-МАКАРОВЫХ здоровья и счастья!

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