26 декабря Мисс Якутия – 2004, главный редактор портала «Кэрэ Куо» Туйаара АЛААС родила третьего ребенка, и стала многодетной мамой, о чем сообщила в соцсети.
Туйаара с мужем уже воспитывают двух сыновей – Арчылаана и Тимура. Подробности о новорожденном ребенке пока не сообщаются.
Туйаара всю беременность была очень активной, до последнего в прямом эфире НВК САХА вместе с другими соведущими вела передачу «Город женщин», занималась своим порталом «Кэрэ Куо», посещала мастер-классы и светские мероприятия.
Желаем семье АЛААС-МАКАРОВЫХ здоровья и счастья!
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26 декабря Мисс Якутия – 2004, главный редактор портала «Кэрэ Куо» Туйаара АЛААС родила третьего ребенка, и стала многодетной мамой, о чем сообщила в соцсети.
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Титулованная якутская красавица стала многодетной мамой!
26 декабря Мисс Якутия – 2004, главный редактор портала «Кэрэ Куо» Туйаара АЛААС родила третьего ребенка, и стала многодетной мамой, о чем сообщила в соцсети.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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