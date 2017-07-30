Титулованная красавица Якутии вышла замуж!

Вчера самая титулованная красавица Якутии Анна Назарова вышла замуж. Ее избранником стал Алтан Баишев. Молодые люди породнили несколько якутских родов: Назаровых, Баишевых, Чикачевых.

Аня Назарова с малых лет участвовала в детских конкурсах красоты. Она обладательница титулов «Мини Мисс Дружба России 2002», «Мини Мисс Центральная Азия 2002» г. Бишкек, «Надежда года России 2003», Российского конкурса «Маленькая красавица России». В 12 лет Аня завоевала титул «Маленькая красавица мира» в Мальте. В августе 2004 года Аня приняла успешное участие на Международном конкурсе «Cinderella — 2004» попав из 350 участниц в число десяти финалисток США в Лас-Вегасе.