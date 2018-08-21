Титулованная красавица Якутии на поле с подсолнухами

Поле с огромными подсолнухами в Хангаласском улусе в последние дни стало настоящей Меккой для любителей красивых фото. Весь якнет уже забит до отказа снимками на фоне ярко-желтых цветов.

«Островок солнечного света», как его уже нарекли якутяне, привлекает всех от мала до велика. Жители столицы специально едут туда в поисках новых впечатлений, чтобы пополнить альбом чудесными летними фотографиями.



Не осталась в стороне и первая Вице-Мисс «Республика Саха (Якутия)2017», «Мисс Хангалас-2017» Айыына Пудова. В ее личном блоге появились чудесные фото с подсолнухами, которые она просит оценить своих подписчиков.